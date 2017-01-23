﻿滋味獨特 清新花果年糕

農曆新年前夕，家家户户想必忙着準備各式應節糕點，若嫌傳統口味驚喜欠奉，不妨試試數款分別用上香甜花果入饌的清新年糕，又或是選料矜貴的蘿蔔糕，全屬今年首次登場，滋味獨特，用來招呼親朋好友就最適合不過！



文：Hiro、Sabrina 圖：黃幹文



新年期間難免會大魚大肉，想消去滯膩感，米芝蓮二星中菜廳香宮的全新糕點是不錯之選。餐廳這次以花果作主題，分別設計出洛神花石榴糕及紅棗桂花圓肉糕兩款新配搭。洛神花帶微酸，同時使糕點呈現天然的淺珊瑚紅色，頗具新春氣息。淡淡的花香與濃厚的石榴果香，兩者相得益彰，酸甜度恰到好處，吃罷亦完全沒有罪惡感！紅棗桂花圓肉糕最特別的地方，是以木薯粉代替慣常使用的糯米粉，令其質感加倍軟滑，先嚐到桂花香氣，及後慢慢滲出圓肉與紅棗的味道，甜美滋潤。



至於東海飲食集團今年新推的藍蝶紫薯糕，就用上近期炙手可熱的藍蝶花入饌，高貴的紫藍色令賣相更美觀，配搭產自日本宮崎縣的新鮮紫薯，口感甚是軟滑，甜度亦恰好，清雅不膩。明閣的馬蹄糕則以優質的黑糖、馬蹄、杞子和玫瑰花瓣入饌，黑糖甜味醇厚，玫瑰芳香徐徐散發，與清甜的杞子同嚐，十分滋味。帝京軒出品的燕窩藜麥芒果糕，上層由藜麥、燕窩和滋潤醒胃的柚子蜜製成，下層乃粒粒芒果肉及芒果醬所製的芒果糕，酸甜清新。



矜貴惹味蘿蔔糕



蘿蔔糕方面，明閣的鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕選用上乘食材按黃金比例製作，其中原隻十八頭南非鮑魚鹹香入味，腍身又不失咬口，甚富水準！喜愛黑松露與蘿蔔糕這個無敵組合的話，可留意紫粵軒新推的黑松露羊肚菌臘味蘿蔔糕，特別挑選野生羊肚菌入饌，除為蘿蔔糕增添微微爽脆質感外，與黑松露醬、蝦米和油香豐腴的臘腸粒混合以後，進一步迫出濃濃菌香，同時有助突出蘿蔔的清甜，基本上毋須蘸點任何醬料，已相當惹味可口。



a/香宮 2733 8483



b/東海薈• 拉斐特 8228 8188



c/明閣 3552 3301



d/帝京軒 2622 6161



e/紫粵軒 3983 0688