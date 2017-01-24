﻿倫敦海德公園 單車導賞遊古蹟

海德公園（Hyde Park）位於倫敦市中心西敏寺區，亦是當地最大的皇家庭園。最近便與Tally Ho! Cycle Tours合作，推出了全新的海德公園加古蹟單車遊「Belgravia & Beyond by Bicycle」，並請來地膽導遊，帶領遊客踏單車深入公園及周邊古蹟探索。



文：Rachel 圖：Rachel、Jumeirah Carlton Tower



鳴謝：阿聯酋航空、Jumeirah Carlton Tower



明星助陣 領遊古蹟地



為迎合全新的海德公園加古蹟單車遊「Belgravia & Beyond by Bicycle」，酒店找來星級導遊助陣，留着兩撇鬼馬鬍子的「Whiskey Mick」，原是英國上世紀八十年代頗具名氣的Punk樂團The Pogues的低音結他手，一身英倫紳土打扮，騎着懷舊單車出現在我們面前時，星味仍十足！Mick為我們設計了一條貫穿海德公園及老城區Belgrave的路線，由酒店出發，先沿馬路屈進古雅的Belgrave廣場，這裏保留了多條石春小路，滿目老房子。據Mick介紹，這些房子多建於十九世紀初，部份頗具傳奇，如相傳曾被用作策劃驚天火車劫案的小旅館The Star Tavern，至今仍在，且設有酒吧，時間允許大可進內喝杯酒，感受那古雅氣氛。



踏騎賞楓 湖中逗天鵝



穿過窄巷，Mick領我們跨越威靈頓拱門（Wellington Arch），便正式進入海德公園範圍，此時剛巧碰上作古代武士打扮的騎警儀仗隊到來，他們都手持利劍，神情肅穆，騎着高大駿馬威風凜凜往公園踏去，頓時為那寒冷的清晨帶來不少生氣！



九曲湖很大，橫跨公園中心一帶，湖水平靜，走過時，看見有連群天鵝在碧藍湖水中暢泳，我們都忍不住下車逗玩，據Mick介紹，原來天鵝是2012年倫敦奧運時才遷入的新住客，現已定居湖中，為湖畔增添了不少生氣！



觀景以外，公園內還保留了不少古蹟及擺放了多座名人銅像，如阿爾伯特紀念館（The Albert Memorial）、戴妃紀念噴泉（Princess Diana Memorial Fountain），以及建於十九世紀初的希臘戰士銅像（Achilles Statue）等，最有趣是後者據稱本是全裸的，後因備受社會上保守人士反對，在一片爭議聲中，解決方法是以一塊無花果葉將其下體遮蔽，銅像才得以保存下來！



單車遊查詢：www.jumeirah.com/ www.tallyhocycletours.com



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境英國。



查詢：2901 3000（英國駐港總領事館）







乘搭阿聯酋航空經杜拜來回香港及倫敦，經濟客位機票4,606港元起，已連稅項及相關附加費，另提前四十五天預訂商務客艙，優惠機票26,120港元起。



查詢：www.emirates.com







倫敦Jumeirah Carlton Tower酒店雙人房約2,882港元起，未連稅。



查詢：www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/london/jumeirah-carlton-tower







visitlondon.gttix.com（倫敦旅遊網頁）



www.visitbritain.com（英國旅遊局網頁）



