﻿老牌住宿 威士忌狂熱

海德公園旁邊建有不少特色酒店，隸屬於杜拜帆船酒店集團的Jumeirah Carlton Tower是其中一家星級住宿之選，它與Jumeirah Lowndes Hotel酒店屬同集團，歷史悠久，於上世紀中曾有不少明星名人入住，亦曾被借用拍下不少經典廣告，包括曾被「迷你裙之母」Mary Quant借來拍攝其新系列產品，部份照片現都懸掛在酒店大堂側的圖片展覽館內。



酒店距海德公園約五分鐘步程，亦鄰近Chelsea區，購物極方便。而酒店最近經全新翻修，外觀看來更時尚，亦增添了不少現代化設施，包括全店無線WiFi覆蓋，而二百一十六間房間則全備露台，可俯瞰四周園景，視野極佳。酒店整體主打都市風簡約裝潢，設有三家不同風格餐廳及酒吧，另設坐擁倫敦市景色的偌大室內泳池及全方位水療設施，最特別是連室內高爾夫球練習場都有，設施齊全。網址：www.jumeirah.com