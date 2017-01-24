﻿Vietjet Air連串禮遇賀五周年

近年積極拓展越南國內及國際網絡的越捷航空（Vietjet Air），是以低成本及多元化服務見稱的越南首家私營航空公司。為慶祝成立五周年及春節到臨，越捷航空現正推出名為「贏得一公斤黃金飛機，飛向幸福未來」的優惠活動，凡在2月28日或以前的每日下午一時至三時透過官方網站訂票，除可以低至8港元的超級優惠價購得適用至今年12月31日的越捷航空越南國內及包括香港等多個亞洲城市的機票，更可參加每星期的抽獎活動，有機會贏取一塊3.75克重的金磚及作為終極大獎的一公斤重黃金飛機。另在活動期內乘搭越捷航空的客人，每日也有機會贏取免費來回機票。



此外，在越捷航空的五周年慶祝活動中，還包括多項在國內及一眾國際機場舉行的活動，當中更有與穿上比堅尼的模特兒合照及各式驚喜表演，足讓大家樂在其中。文：遊加里



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