﻿Shangri-La哈爾濱新酒店開業

隨着冬日的到臨，香格里拉酒店集團（Shangri-La）在中國冰城哈爾濱的第二家酒店也告正式開幕，這間哈爾濱松北香格里拉大酒店，落戶當地旅遊勝地松花江畔松北商區中心，距離哈爾濱冰雪大世界僅約五分鐘車程。酒店設有344間由42平方米至178平方米的豪華客房及套房，也有以北京烤鴨、砂鍋菜及東北地道美食作主打的香廚中餐廳，以及備有劇院式開放廚房的松咖啡全日餐廳等餐飲好去處，配合著名的香格里拉CHI水療中心，料能教人住得愜意。



為慶祝酒店開幕，松北香格里拉大酒店現正推出開業優惠，由即日至2月20日，入住豪華客房一晚連單人自助早餐只需1,350元人民幣（約1,517港元）起，多付50元人民幣（約56港元）可享雙人自助早餐，上述價格尚未包括服務費及增值稅。另在活動期內入住，香格里拉貴賓金環會會員更可獲贈雙倍積分。文：遊加里



網址：www.shangri-la.com