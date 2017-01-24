﻿吉祥滬菜年夜飯

新年前和家人同吃團年飯乃傳統習俗，港人慣常享用蠔豉、豬手、旺菜等賀年美饌，至於上海人對年夜飯亦十分講究，賀年滬菜工序繁複，製作費時，很值得一試！文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：褚樂琪、陳鐵剛



上海人過年必食「蝦」和「雞」，皆因前者寓意「龍」、後者象徵「鳳」。銅鑼灣上海綠楊邨酒家的乾燒明蝦，正好是應節菜的上佳之選。越南虎蝦肉身結實，配以結合酸甜辣及酒釀香氣的番茄醬汁享用，惹味醒胃。而象徵「鳳」的菜式——招牌丁香雞，則選用清遠走地雞入饌，加入香葉薑葱等香料，佐以撲鼻的丁香葱花薑蓉醬汁享用，肉質鮮嫩彈牙。



寓意年年有餘、味道酸甜的松子魚是江蘇的經典菜式。綠楊邨的主廚張永俊師傅師承國家級御廚彭永發，擅長以刀功見稱的揚州菜。烹調松子魚時，先以細膩刀功將魚身切開，炸煮後的松子魚身恍如棱柱，佐以混入蝦仁及菠蘿的醒胃甜酸醬汁同吃，滋味無窮。



團圓暖心佳餚



世紀酒店老上海，前身是歷史悠久的飯店老正興，雖名字改了，但班底依舊，繼續由老臣子朱東余師傅掌廚，菜式不失當年風味。年夜飯的另一必食菜式「全家福」實為葷素匯聚的雜錦砂鍋，象徵團圓多福。老上海的「全家福」除了選用蝦仁、豬肚、肉丸、雞，配合清甜爽口的天津津白及上海冬筍頭入饌，又加入乾貝、金華火腿提升鮮味，再注入鮮雞湯燉煮。鍋內亦添有寓意「金元寶」的應節蛋餃，蛋餃顧名思義是以蛋漿取代傳統餃子皮，以豬肉作餡料，蛋香濃郁嫩滑。其雞蛋餃皮更是精髓，廚師先在油鍋用湯勺淋一層薄薄的蛋漿，再放入豬肉餡料。待蛋皮成形時，慢慢挑起半邊蛋皮對摺成餃子，烹調步驟有點像西方奄烈，然而蛋餃更為小巧，餃皮超薄，容易弄破，絕對是考工夫的家常菜。



湯圓象徵闔家團圓，老上海的自家製芝麻湯圓口感香滑，煙韌大粒，外層糯米粉糰和芝麻粉餡料均為自家搓磨，風味獨特，正好為年夜飯畫上「甜絲絲」又圓滿的句號。



a/上海綠楊邨酒家



地址：銅鑼灣世貿中心11樓



查詢：2881 6669



b/老上海飯店



地址：灣仔香港諾富特世紀酒店地庫1層



查詢：2827 9339