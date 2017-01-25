﻿輕型上陣 筆電超進化

當大家日日手機不離手、回到家又拿着平板一屋走，筆電、桌上電腦慘被冷落之際，近日Samsung就為它們帶來進化！新推出的Samsung Notebook 9 Always 13.3吋型號，重量只有799g，比不少12吋平板還要輕，好驚喜！同場還有內置Sound Bar的一體化PC，以及整合了Harman Kardon音響兼型格十足的桌面電腦，部部新機都功架十足！



文、圖：B1807



近年Samsung非常重視電腦市場，開發每款產品總有其獨特賣點，好像主打輕巧易攜的Notebook 9系列，每一代均刷新機身重量紀錄。新發佈的Notebook 9 Always，其13.3吋機款又比上代的840g輕了41g，僅重799g怎不叫人感到驚訝？拿上手還以為是Dummy機，整天隨身攜帶也不見得辛苦。難得輕巧以外，新作更可以使用手提電池直接充電，換言之，續航力達10小時的內置電池耗盡後，簡單插上手機用的手提電池，就可以隨時流動充電。



擔心機身輕又薄，容易弄壞？事實上此機不但採用鎂金屬製造，更透過微弧氧化技術在金屬表面形成陶瓷保護層，加上嶄新Single Shell設計使內部零件與外殼裝嵌更緊密，由外至內雙管齊下令機身更加堅固耐用。值得一提的是，新作所用的全高清熒幕擁有500nits高亮度，且支援廣視角顯示及HDR影像，畫質效果着實不錯。如希望以更大的畫面工作，此系列還有15吋型號，980g重量一貫輕巧，售價由$10,680起。



破格整合靚聲



Notebook走輕巧路線，桌面電腦也有特色，尤其採用全金屬圓筒形設計的ArtPC Pulse，機身時尚慳位，頂部更整合了Harman Kardon音響，聽歌睇戲均可帶來360度環迴音效，甚至營造不同燈光氣氛及顏色效果，對追求品味的PC用家，新作設計確實到位，況且此機還有一個破格設計，就是加裝HDD硬碟時，只需添置同樣圓筒形的專用1TB儲存器，扭開頂部音響組件，直接安裝即可，過程猶如砌積木，巧妙又實用。簡約一點，不想左駁右駁，廠商亦有一體式設計的All-in-One 7，除了將24吋全高清芒整合，此機底部還裝着一個10W動態環迴喇叭，音量輸出及效果等同電視，將電腦當作電視追劇也不成問題，就算電腦關了，這台喇叭都可化身藍牙喇叭無線播歌，一物多用。



