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﻿農曆藝術風

2017-01-25 列印
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　　近年Apple入鄉隨俗，跟農曆新年相關的活動愈來愈多，早前就邀請了不同的藝術家到Apple Store，講述如何全面使用iPad、iMac等產品畫圖，而由美國飛來香港的插畫家倪傳婧，就講述以《Astropad》軟件讓iPad Pro跟電腦屏幕同步連線，變身繪圖板作畫。現時登入Apple官網，除可看到各藝術家的分享，更可下載其作品以設定為iPad、Mac或iPhone的背景圖片。此外Apple Store現正舉行跟新年有關的講座，例如教用家如何以iPhone或iPad拍攝新春節慶畫面，及將拍攝的相片製作成賀卡等，方便與親友分享。文：Anna

查詢：www.apple.com/hk/made-in-chinese-new-year/
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