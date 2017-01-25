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﻿迷你放濕機

2017-01-25 列印
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　　冬天天氣乾燥、公司又長開冷氣，OL皮膚就快變肉乾！Torrii新出的TORRIIMIST放濕機（售價：$159），身形比起一罐咖啡還小，非常可愛，能利用電腦USB 插口、行動電源、手機充電器等多種方式取電，放在公司使用就最Fit。機身特別用上密封式矽膠塞，不怕打翻機身弄濕辦公文件。它雖然身形嬌小，但機身的儲水杯足以注入100ml清水，最大加濕狀態為每小時30ml，每次操作3小時便會自動關機，設計好貼心！　文：Anna

查詢：2553 1151
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