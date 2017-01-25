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﻿歲晚特價吸塵機

2017-01-25 列印
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　　正所謂年廿八，洗邋遢，想事半功倍，當然要有幫得手的清潔工具。德國Bosch的吸塵機BGL8SI59GB（如圖，原價：$3,998），操作寧靜，另外二合一無線吸塵機Readyy'y BBH22451，可以一機兩用，最適合蝸居人士。兩部機都趁新年前大減價，於1月31日前可以$2,998入手BGL8SI59GB吸塵機，減足一千港元之外仲送旋轉牀褥刷頭、HEPA濾網及Power Protect塵袋。而購買Readyy'y BBH22451就可獲贈價值$498的多功能清潔套裝一套，清潔家中角落更方便。　文：Anna

查詢：2626 9655
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