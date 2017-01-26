﻿布拉諾島 絢麗彩屋

在威尼斯，大家都知道當地的水道及街巷縱橫交錯得猶如迷宮，原來位處Lagoon區的潟湖外島同樣不遑多讓，有接近一百二十個小島，成為到訪旅客的另一道好風景。文、圖：林逸



鳴謝：Belmond Hotel Cipriani、卡塔爾航空



眾多潟湖外島中，以Murano（摩拉諾島）及布拉諾島（Burano）最負盛名，前者向以玻璃工藝見稱，後者則以繽紛屋子及蕾絲織品為人津津樂道，這趟我由下榻的Belmond Hotel Cipriani酒店乘船前往布拉諾島，雖然要花上大半個鐘的船程，先後經過本島、摩拉諾島及多個潟湖區小島才能抵達，只是甫踏足島上，已立時感到不枉此行。



只見同樣是水道交錯的布拉諾島，舉目盡是一幢幢髹上不同顏色的屋子，這幢是藍色，旁邊的一幢是黃色，隔壁則是粉紅色、綠色等等，繽紛漂亮，原來人口約有三千的布拉諾島，島上居民許多都是漁民，由於冬日當地常有大霧，漁民們為方便歸航時較易辨別自己的家，便想出把屋子髹成不同顏色的方法，遂成為今日島上的特色，更令布拉諾島被譽為世上其中一個最漂亮的地方呢！



蕾絲織品手工精美



遊人在布拉諾島閒逛，除可賞到繽紛屋子及水道美景，不容錯過的還有島上馳名的蕾絲織品。原來當布拉諾島的男士們努力出海捕魚的時候，島上的女性便開始學習縫製蕾絲織品，並因手工精美、製品漂亮，在十六至十八世紀成為威尼斯的主要經濟收入來源之一，今日在此也可看到許多的蕾絲織品店舖，好像在當地最熱鬧的Balssare Galuppi廣場的Emilia，便是間深受荷里活影星愛戴的店舖，此刻來訪，除可購得精美的蕾絲織品，還可看到有數十年經驗的老太太即場示範縫製蕾絲織品，以及在小型的博物館賞到一眾珍貴蕾絲織品藝作。



旅遊備忘



持特區護照或BNO護照均可免簽證入境意大利。



查詢：2522 0033（意大利駐港領事館）



卡塔爾航空由香港經多哈往返威尼斯，經濟客位3,790港元起，商務客位19,280港元起，未連相關稅項及附加費。



查詢：www.qatarairways.com/hk/



Belmond Hotel Cipriani雙人房住宿連早餐約5,250港元起。



地址：Giudecca 10, Venice, Italy



查詢：www.belmond.com/hotel-cipriani-venice/



isoladiburano.it（布拉諾島官方旅遊網頁）



www.visit-venice-italy.com（威尼斯官方旅遊網頁）