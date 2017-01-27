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﻿uSqueez Hand按摩套 活手神器

2017-01-27 列印
■外形好像拳套，但實際上是一部先進按摩機。
■Hand Beauty功能很適合女士，建議塗完潤膚油後戴多一層手套，免卻清洗機內層布。
■內層布可拆出來清洗。
■只需四粒AA電池驅動，可帶出街用。
■設有緊急放氣系統。
■手掌後方的按摩位相當充足。
■機身表面有格仔紋，令外形更加時尚。
■內置「包覆式」氣囊，適合不同大小的手掌。
■力度好夠，亦剛亦柔，農曆新年攻打「四方城」後，最適宜用來舒緩手部疲勞。
■可以看到按摩完後的手掌，血液循環效果很好。
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        現代人經常使用鍵盤、手機，又或者長時間打掃、寫字及彈奏樂器，令手部按摩需求日漸增加。多得先進科技，按摩手套得以面世，讓手掌如坐上按摩椅般，即使農曆新年期間與親友攻打「四方城」亦不怕手軟！

文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪

        若你有留意的話，很多水療中心也有提供手部按摩服務，有些收費比足部按摩還要貴。不少中醫認為，手部問題能反映身體的狀況，阿卓爸爸過往學習氣功時，老師曾說要把尾指用力伸直，才可刺激腎經。老人家又常說，如果打嗝（俗語為「打思肊」）打不停，就要用自己手指用力按壓中指指尖一至兩分鐘。很多人都知道，手部有個止痛反射區叫合谷穴，就是在手掌的虎口位置。由此可見，手部對我們身體是相當重要的。

OSIM按摩椅試得多，但按摩手套還是第一次試，這部外形儼如拳套的uSqueez Hand按摩手套，內裏安裝了不同大小和角度的氣囊，同時又設有實體按壓球，增加力度之餘，又可變化出不同按摩模式。

四粒電芯驅動

細心看過手部按摩系統，氣囊設計屬於「包覆式」，即密封式包住手部，就連手指也照顧周到。透過實體球和氣囊的交替變化，按摩手套能夠做出不同的按壓效果，包括鬆弛、紓緩，以及類似手部Spa的Hand Beauty。值得一提是手部Spa，氣囊力度變換很快，有種推油的感覺，廠方表示，在這模式下，用家可以在手掌上塗點潤膚油，增加效果，試用過後，發現這功能的確可紓緩俗稱樹根手的情況。

外形上，uSqueez Hand好像拳套，實際上它是一台小型按摩機，不過它並沒有任何電源線，換言之要用電池，由四粒AA鹼性電芯驅動，可隨身㩦帶出街用，或放在牀上臨睡前使用。官方資料說，每次建議使用十分鐘，電量足以使用十一至十五次。另外按摩手套沒分左右手，一盒只有一部，想雙手同時享受就要買兩部。

測試評語

力度剛柔並濟

　　Relax模式下，按壓輕柔，的確舒服，若然將力度調校至最大，這不是說笑，按壓力度都幾強，但阿卓爸爸反而喜歡，有助刺激手部反射區，效果很好。另一驚喜感覺是接近手腕位置也有大量按摩氣囊，力度恰好。聽講這位置是生殖反射區，對身體排泄有幫助。

uSqueez Hand

售價：每部$1,088（原價$1,280）

查詢：2173 7868（OSIM）
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