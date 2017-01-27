﻿uSqueez Hand按摩套 活手神器

現代人經常使用鍵盤、手機，又或者長時間打掃、寫字及彈奏樂器，令手部按摩需求日漸增加。多得先進科技，按摩手套得以面世，讓手掌如坐上按摩椅般，即使農曆新年期間與親友攻打「四方城」亦不怕手軟！



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪



若你有留意的話，很多水療中心也有提供手部按摩服務，有些收費比足部按摩還要貴。不少中醫認為，手部問題能反映身體的狀況，阿卓爸爸過往學習氣功時，老師曾說要把尾指用力伸直，才可刺激腎經。老人家又常說，如果打嗝（俗語為「打思肊」）打不停，就要用自己手指用力按壓中指指尖一至兩分鐘。很多人都知道，手部有個止痛反射區叫合谷穴，就是在手掌的虎口位置。由此可見，手部對我們身體是相當重要的。



OSIM按摩椅試得多，但按摩手套還是第一次試，這部外形儼如拳套的uSqueez Hand按摩手套，內裏安裝了不同大小和角度的氣囊，同時又設有實體按壓球，增加力度之餘，又可變化出不同按摩模式。



四粒電芯驅動



細心看過手部按摩系統，氣囊設計屬於「包覆式」，即密封式包住手部，就連手指也照顧周到。透過實體球和氣囊的交替變化，按摩手套能夠做出不同的按壓效果，包括鬆弛、紓緩，以及類似手部Spa的Hand Beauty。值得一提是手部Spa，氣囊力度變換很快，有種推油的感覺，廠方表示，在這模式下，用家可以在手掌上塗點潤膚油，增加效果，試用過後，發現這功能的確可紓緩俗稱樹根手的情況。



外形上，uSqueez Hand好像拳套，實際上它是一台小型按摩機，不過它並沒有任何電源線，換言之要用電池，由四粒AA鹼性電芯驅動，可隨身㩦帶出街用，或放在牀上臨睡前使用。官方資料說，每次建議使用十分鐘，電量足以使用十一至十五次。另外按摩手套沒分左右手，一盒只有一部，想雙手同時享受就要買兩部。



測試評語



力度剛柔並濟



Relax模式下，按壓輕柔，的確舒服，若然將力度調校至最大，這不是說笑，按壓力度都幾強，但阿卓爸爸反而喜歡，有助刺激手部反射區，效果很好。另一驚喜感覺是接近手腕位置也有大量按摩氣囊，力度恰好。聽講這位置是生殖反射區，對身體排泄有幫助。



uSqueez Hand



售價：每部$1,088（原價$1,280）



查詢：2173 7868（OSIM）