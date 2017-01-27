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﻿蝸居必備 小天后新色復刻椅

2017-01-27 列印
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新年大家要為家居換上新佈置，但又怕地方不夠？OSIM特意為蝸居族設計的小天后復刻版按摩椅正好合適。其獨特的按摩技術由按摩滾輪及摩力球結合而成，有揉揑、捶打及滾輪三種手法，針對肩頸、上背及腰部按摩，而平日更可由按摩椅變身成休閒躺椅和梳化，新春期間更特別推出紅色贈興，而於即日至2月12日（日）期間購買，更可專享新春限時24個月分期優惠，月供僅四百多港元，更有機會得到賀歲$488大利是！

售價：$11,999起

查詢：2173 7868（OSIM）
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