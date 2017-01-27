﻿開年必食 新春變奏雞饌

仗着雞年之勢，今個農曆新年餐桌上的主角必定是雞！本地不少餐廳亦因而推出相關的賀年菜，像米芝蓮一星中菜廳「粵」便供應多款以雞入饌的賀歲年菜，傳統與創新兼備，實屬應節首選！文：Hiro



圖：褚樂琪



為迎接雞年，中菜廳「粵」特別設計出多款相關的意頭菜，既有傳統菜式，也有注入創新元素的變奏之作，應節得來，同時予人無窮新鮮感！例如法國鵝肝金錢雞，顧名思義是懷舊菜金錢雞的改良版本，賣點是以法國鵝肝代替雞肝，加上脢肉和厚身肥豬肉，嚐起來油潤甘香。與此同時，又在金錢雞底部新增一層自家製的薑凍薄片，更見清新，巧妙地除去原作的滯膩感。煙燻烏魚子雞卷亦有驚喜，以雞肉及墨魚滑製成雞卷皮，中間捲進鹹香可口的烏魚子，蒸熟後再用茶葉煙燻以增添香氣，伴少許京葱、雪梨同吃，味道層次豐富。



其他應節雞饌包括干邑生煎雞、花膠黃燜雞及醉香手撕雞，養顏首選為花膠黃燜雞，湯汁用雞油、雞汁、老雞與金華火腿等熬成，入口鮮香濃稠，雞肉嫩滑，與膠質豐富的花膠同吃，感覺甚為滋補。干邑生煎雞與一般生煎雞最大分別，是趁熱加入適量干邑，令整道菜式散發酒香之餘，亦有助提升雞肉的鮮味。



另必點寓意新年行好運、八寶齊來的開運八寶雞，上枱時先用木槌敲開外層烤至香脆的麵包，雞內釀進原隻南非乾鮑、花膠、遼參、瑤柱脯、金蠔、蹄筋、栗子及陳菇等，全部扣煮得軟腍入味，堂食以外，還可訂回家品嚐呢！



粵



地址：北角城市花園道9號城市花園酒店1樓



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