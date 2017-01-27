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﻿香港限定熱浪薯條

2017-01-27 列印
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為慶祝開業一周年，Okashi Galleria x Calbee+近日推出香港店限定的卡樂B宅卡B熱浪香辣味薯條禮盒（$59/盒），每日限量發售三百盒、每人限購四盒，相信定必成為全城搶購的目標！此外，凡於今日（1月27日）下午三時，在店內購買兩盒熱浪香辣味薯條，首三十位顧客更可免費換領品牌獨家製作的限量版巨型抱枕一個，數量有限，送完即止，現場亦會有吉祥物現身，與粉絲慶祝新歲。文：Hiro

查詢：2323 0398
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