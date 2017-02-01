﻿雙雄夾擊 新春旗艦第一炮

踏入雞年，率先應市的旗艦機，就由國產品牌Meizu（魅族）出手，搶先帶來兩款新作跟用戶拜年。當中PRO 6 Plus屬旗艦型號，除了功能特色多多，如mTouch、3D Press、靚聲DAC等，所用Exynos 8系處理器效能與大廠旗艦看齊，更內置128GB儲存空間，用家大可盡情拍片及下載歌曲。同場的入門版M5 Note則以4,000mAh大電量作賣點，配合新一代快充技術，90分鐘完成充電，電量常滿好過年！



比起上代PRO 6，新旗艦PRO 6 Plus可說是改變不少，屏幕由5.2吋增至5.7吋，畫質更不可同日而語，不但解像度同步提升至QHD（2,560×1,440）， 所用Super AMOLED面板擁有高達103%NTSC色域，面對戶外強光，亮度更可一下子推高至極限600cd/m2，大幅加強顯示效果，即使在日光下拍攝取景，畫面仍然清晰可見。效能方面，新作可用脫胎換骨來形容，處理器為Samsung Exynos 8890八核心，不但採用第二代14nm製程，在超頻模式下更可將主頻由2.3GHz升頻至2.6GHz，配合內置4GB RAM，應付大型遊戲綽綽有餘。儘管PRO 6 Plus依然不支援外置記憶卡，幸好廠商明白到如今Apps及Hi-Res歌曲一類檔案愈來愈「大食」，故特地將內置儲存容量提高至128GB，不用擔心用上數個月就告容量爆滿。



靚聲娛樂王



提起Hi-Res享樂，PRO 6 Plus保留着同系靚聲解碼傳統，內置了ES9018K2M獨立DAC及AD45275功放晶片，音色表現更勝上代，加上180MHz增益頻寬及225V/us轉換速率，改善了聲音的密度及傳輸，人聲演繹尤其具質感。喜歡拍照的話，新作沒有令人失望，雖未有迎上雙鏡頭潮流，1,200萬像素主鏡頭亦用上Sony製的1.25μm大像素CMOS，加上F2.0大光圈及四軸光學防震，不論日拍或夜攝，成像均見紮實。至於自拍的500萬像素前置鏡頭，同樣具備F2.0大光圈，還可透過全新的AroSoft美顏技術，自動識別性別、年齡、膚色及臉型，從而作出相應處理，令美顏效果更自然，稍後待軟件升級至Flyme 6，還會追加美妝功能。



PRO 6 Plus



制式：LTE、WCDMA、GSM



操作平台：Android 6.0及Flyme 5



內置記憶：4GB RAM、128GB ROM



電池容量：3,400mAh



體積/重量：155.6×77.3×7.3mm/158g



售價：$3,999



查詢：Meizu/2388 0006



文、圖：B1807