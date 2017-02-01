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﻿抵玩入門新機

2017-02-01 列印
■M5 Note同樣有支援mTouch的指紋Home鍵（售價待定）。
■雖只有32GB ROM，但可外加micro SD卡擴充。
■擁有1,300萬像素的主鏡頭附有雙色溫補光燈。
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　　若然身價近四千港元的PRO 6 Plus非閣下那杯茶，廠商亦有售千多港元的入門M5 Note，向用戶利是錢打主意。一體化金屬機身拿起來手感與旗艦差不多，硬件也沒有將貨就價，擁有5.5吋全高清芒、3GB RAM/32GB ROM、Helio P10八核心等規格，Home鍵同樣整合指紋解鎖，賣點是電池容量高達4,000mAh，配合新一代18W輸出功率的快速充電器，只需90分鐘即可完成充電，省下不少時間。
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