售價：$278 查詢：2708 8198
文：Anna
元朗水貨活動猖獗，散貨場愈開愈多。本報發現區內不少空地內搭建帳篷，變成水貨集散地，其中新田一個疑違例水貨倉借「高爾夫球場會」門面，圖掩人耳目，水客日夜拖篋出入取貨。該高球會會長、前本港職業冠軍球手黎偉...
2017-02-01
一名男子年初二攀過寧波一動物園圍牆誤闖虎穴，慘遭咬死事件引起劇烈討論後，網上昨流傳一段斑馬襲擊動物園工作人員短片，一隻斑馬受驚後，仍咬住飼養員手部不放，更將對方整個人拖走。 微博昨日流傳一段短片，廣州番禺野生動物世界一名工作人員，在斑馬區內草叢驅趕一隻斑馬時，對方突然發難攻擊飼養員，咬住其手不放，又用前腳踢向對方，另外兩名工作人員見狀，揮舞木棍追趕，惟斑馬並未放口，相反更拖行飼養員。 有網民笑言，猛虎、斑馬接連攻擊人類，是動物開始反擊；亦有人指，動物天生具有野性，或許動物園根本不應該存在。 動物園其後證實，事件在去年底發生，被斑馬拖走工作人員並無大礙。 另外，發生老...
2017-02-01
美國麥當勞餐廳近日推出兩款新漢堡「小無霸」（Mac Jr.）、「超級巨無霸」（Grand Mac），為促銷新產品，麥當勞更限量送出一萬樽秘製「巨無霸」醬汁，讓幸運兒可安坐家中自製「巨無霸」但不少幸運兒...
2017-02-01
大埔半山一帶建有不少低密度住宅，環境清幽。其中樓齡較低的承峰，入伙僅約7年，是次介紹的放盤，實用面積約1,522方呎，3房2廳間隔，空間偌大，從單位外望內園泳池與翠山景，為你提供舒適幽靜的綠色生活。 ...
2017-02-01
美股杜指在周一下跌120點並失守20000點關後，昨日進一步下跌，一度下跌175點，跌穿19800點水平。石油巨擘埃克森美孚等公司上季業績欠佳，加上白宮近日的移民政策引起政治爭議，皆利淡美股。 承接周一的跌勢，杜瓊斯工業平均指數中段曾跌至19795點，大跌175點，至今四時報19847.77點，跌123.36點；納斯達克指數報5107.19點，跌22.14點。滙控（005）美國預託證價格報65.94港元，較上周五香港收市價0.81港元；中移動（941）美國預託證價格報87.99港元，較上周五香港收市價升0.14港元。 S&P CoreLogic Case-Shill...
2017-02-01
自發生皮耶要求離隊風波後，韋斯咸反而英超二連勝，獨取三球的中鋒安祖卡路爾直指此事反令眾將更團結，變相因禍得福。鐵錘幫今晚主場對聯賽近四次作客三負的曼城隨時爆出新春大冷全取三分，主勝單注或過關皆宜！ 上季英超排第七的鐵錘幫今季因皮耶演出失色而退步，後者上月初要求轉會被領隊比歷雪藏，鐵錘幫反而連續兩場聯賽入三球擊敗水晶宮及米杜士堡。近兩仗入三球的安祖卡路爾直言，韋斯咸因禍得福：「十二月時己隊分開各個小圈子，成績每況愈下，但皮耶風波令大家重新團結起來。」 放走皮耶 士氣更強 這名犯眾憎的法國國腳已重投馬賽，鐵錘幫有望報回上月英足盃吞藍月五蛋之仇。曼城英超近四場客戰僅一勝...
2017-02-01
踏入雞年，率先應市的旗艦機，就由國產品牌Meizu（魅族）出手，搶先帶來兩款新作跟用戶拜年。當中PRO 6 Plus屬旗艦型號，除了功能特色多多，如mTouch、3D Press、靚聲DAC等，所用E...
2017-02-01
TVB去年最佳劇集《城寨英雄》，造就男女主角陳展鵬和胡定欣完成視帝視后大滿貫，情侶檔不停搵真銀，豬籠入水過肥年！「鵬欣戀」疑幻似真，仲傳婚訊，問到兩人關係時？男主角搶答：「o依家一定要乘勝追擊！」替自...
2017-02-01
香港地少人多，覓地起樓，局限極大，在鬧市開拓空間，舉步為艱。發展局早前提出研究在三個大型公園發展地下空間，引來一些環保團體非議，他們表達不少憂慮，都有助當局研究避免，但不能怕問題出現，就不去釋放地下空間的發展潛力。外國早有興建大型地下城的成功經驗，可供香港借鑑。 土木工程拓展署與規劃署由去年六月起研究在尖沙咀西、銅鑼灣、跑馬地，以及金鐘/灣仔發展地下空間，以優化社區交通及改善擠逼情況，發展範圍包括九龍公園、維園及修頓遊樂場。但十多個組織擔心一旦展開地下空間工程，將令部份公園圍封起來，使市民原有休憩及綠化空間減少，而發展商可憑地下商業空間得益。 隨着城市急促發展，市區空間彌足...
2017-02-01
第一場四班一千米，伯廄「笑傲非凡」是初出的澳洲三歲馬，季初操練一直較悠閒，至十二月中才試沙田草閘，該課八百米閘早段刻意居後，沿途走勢輕鬆，末段留不住移出中檔便自動湧上。其後再試直路一千米閘，起步順走速度不俗，跑姿台型皆似中上班馬，落腳亦比一般三歲馬成熟。一月中試谷閘起步刻意扣後，早段稍為搶口，末般稍稍推騎反應尚好。單以試閘計，現時已有足夠備戰，馬房今季成績平平估計必思進取，今仗對手平平已屬機會馬。 第六場三班一千米，何廄「威先生」上仗回四班即大熱取勝，勝後隔十天竟再試一千米谷閘，動態積極。該課閘早段反應佳，沿途緊跟快馬「旅遊多寶」，直路上保持走勢，狀態更勝贏馬時，今仗回升三...
2017-02-01