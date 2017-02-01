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﻿有型旅行轉插

2017-02-01 列印
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　　廉航盛行，背包旅者要省回行李錢，裝備當然輕盈至上，所以可分插四個充電頭的旅行轉插絕對是必備良品。Xpower早前推出WC4C 7.4A 4-port旅行轉插，擁有3個2.4A輸出的充電頭以及1個3A輸出的USB Type-C插頭，連MacBook都包辦，功能全面！另外插頭圍着一圈藍色LED燈，過電與否一目了然，再加上以鋁合金物料打造，有型又耐用！

售價：$278　查詢：2708 8198

文：Anna
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