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﻿智能旅行背包

2017-02-01 列印
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　　去旅行但求輕便，可以一物多用的背包當然值得投資。BackPaix除了防水，亦備獨特的智能徽章PAIX LED於背包面。該徽章可利用手機App進行連動，除了可變換LED表情符號作裝飾用之外，更可以作為單車遙控器，於背包上打出轉左、轉右的提示，令單車友更安全。不過最實用的還有防盜模式，當背包被移走，與手機的藍牙斷線，會向用家作出提示，在機場過夜都不用擔驚受怕！

售價：$1,988（3月1日起發貨）　查詢：HisTrend.HK

文：Anna
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