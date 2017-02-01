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﻿珍藏級R2-D2

2017-02-01 列印
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　　《星戰》中甚受歡迎的R2-D2，過去精品造型極具玩味。近日Hot Toys就推出R2-D2的1:6比例珍藏人偶，設計以《星球大戰: 原力覺醒》的登場造型為製作藍本，身上的「風塵味」上色都顯示品牌的功架。另外R2-D2的合金圓頂頭部配備360度旋轉的設定，更內置智能感應燈效，並以輕觸式啟動。不過最吸引還是內置了12段經典機械聲效，玩家可以遙控播放，玩味度高！

預訂價：$1,330（預計推出日期為本年第四季至2018年第一季）

查詢：3722 3988

文：Anna
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