﻿八大心水 隱世小店

不少朋友經常都問Fifi有何心水餐廳或是雜貨店推介，首要條件自是食物高質，其次就是環境舒適。這期就介紹八間隱世小店，讓大家新一年繼續大飽口福！



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：陳鐵剛、褚樂琪



01 Ocean



私房菜館Ocean主理人兼主廚阿然從前於文華扒房工作，餐廳的五道菜晚餐中的西班牙黑毛豬卷，採用百分百純種伊比利亞黑毛豬脢頭肉，配合真空低溫慢煮，肉質更見軟嫩且肉汁豐盛，蘸上日本四國有機黑蒜生薑醬汁，竟有點中式薑醋Feel。



地址：跑馬地成和道9號1樓



查詢：3480 0512（須預約）



02 Le Voila



Le Voila（法語意指Here it is，正在此）乃歐陸家常菜小館，氣氛輕鬆，其「Lamb Navarin」相當美味，只取香草、甘筍、洋葱粒及牛高湯燜汁，為煎紐西蘭羊T骨提味，香口之餘肉質軟腍，十分滋味！



地址：天后威非路道21號



查詢：2792 3833



03 The Counter by Deiberica



餐廳專攻伊比利亞美食，老闆之一的Raul，其家族於Salamanca三代經營用橡果飼養走地黑毛豬的農埸Deiberica，出產難得僅存的百分百純種黑毛豬。堂食首選黑毛豬火腿三文治，熱烘烘的法包塗上西班牙地道橄欖油及番茄沙沙醬，配自選24、36或48個月醃製風乾的黑毛豬火腿，地道風味濃得化不開。



地址：中環結志街45號地下



查詢： 2328 7535



04 Feather & Bone



小店走西方復古雜貨店風格，賣的除了美食還有親切感。店內的肉類食品乃自製簡易西餐的必備材料。澳洲走地豬里脊肉健康天然，肉質細嫩；另一驚喜是同樣來自澳洲的Lilydale走地雞，只需把香蒜、迷迭香和檸檬片填滿雞腔，佐以薯菜烤焗，又是一頓窩心的家常便飯。



地址：中環結志街18號地下



查詢：2325 8570



05 Fresca



Fresca是區內受歡迎的素食Cafe，全因小店食材用上本地有機菜蔬，部份更來自主理人Ivy的菜園。自選沙律盒（$70/3款、$90/4款）是節慶過後輕食的首選。時令新鮮紅菜頭外形小巧，細切可讓鮮甜且微酸的紅菜頭更入味，沙律夾雜糖漬胡桃的甜澀和果仁香氣，健康清新。



地址：中環荷李活道54A地舖



查詢：2770 2282



06 OHM Vegan Lab



作為純素料理的佼佼者，小店滲透台式慢活風格，其自家製黑豆麵條是Fifi的必吃之選，配秋葵粒、胡姜等特色時菜，正好為軟身的黑豆麵加添咬口及黏黏的質感，配合脂香和酒香滿溢的香草紅糯米南乳麵豉醬，亦為平淡的素麵添惹味。



地址：上環荷李活道192號A舖



查詢：6352 0553



07 Cochin



法國小館Cochin的主理人兼主廚Renaud來自法國，推介他的拿手好菜Octopus Carpaccio，先用高湯慢煮西班牙章魚，薄切後再經橘子醋醃漬，配合底層茄子蓉及面層鹹酸的醃漬續隨子花蕾，是很醒胃的頭盤。



地址：中環卑利街26號



查詢：2561 3336



08 悅藏



店子位於結志街尾，日籍主廚Seito-San於北海道工作多年，對當地海產瞭如指掌，強調不時不食。多款海鮮爐端燒料中，Fifi最愛冬天當造的冰下魚，以日本「一夜干」的方式將除去內臟的冰下魚用日本甜鹽浸泡，再隔夜風乾，食用時只需用筷子從旁𠝹開並取出原條魚骨即可，啖啖挺實鮮甜。



地址：中環結志街52號



查詢：2885 8212



