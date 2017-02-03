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﻿美食節載譽歸來

2017-02-03 列印
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　　去年在港首辦的「Taste of Hong Kong」，一次過集合Amber、Café Gray Deluxe與都爹利會館等多間高級餐廳，食客可以平易近人的價錢品嚐其招牌菜，自然大受歡迎。今年3月16日（四）至19日（日），「Taste of Hong Kong」將於中環新海濱載譽歸來，除了上述名店，還新加入ZUMA、Kaum at Potato Head、Mercato、Okra和Rhoda等餐廳 ，屆時又會開設「美食市集」，來自世界各地的星級名廚更會在周末期間踏上「Taste美食舞台」作示範，各位大可從中取經偷師。另外，Laurent-Perrier將首度公開從未在亞洲面世的香檳系列La Cuvée，愛酒之人萬勿錯過！優先門票由$138起，可透過Ticketflap網站購買。文：Sabrina

查詢：2894 0288
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