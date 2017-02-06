﻿節後煥肌攻略

一連串的節日活動，為皮膚帶來極大負擔，平常的護理程序已不能解決嚴重的肌膚問題，此時此刻，當然要依靠特別急救方案，為肌膚注入新能量！



文︰Angel 圖︰黄幹文 模特兒︰Holly H（Quest） 化妝、髮型︰Rainbow（Annie G.）







Face Serum



精華素是一種高濃度美容液，粒子較細，容易滲入肌膚，正好給肌膚注入養份。冬日天氣乾燥，不妨選擇質地較滋潤的配方，修護肌膚同時補濕。







Eyes Care



睡眠不足加上長時間對着手機屏幕，雙眼容易疲倦乾澀，若能早晚使用眼部護膚產品，再配合適度按摩，便可令眼部肌膚逐步得到改善。







Firming



Mask



面膜有急救肌膚作用，可根據不同時段敷上不同功效的面膜，如早上皮膚較浮腫，應使用有緊緻效果的Clarins Extra-Firming Mask，如加入三滴Clarins Booster Repair，更可增強肌膚抵禦力，晚間則建議使用 Sleeping Pack，作為睡眠面膜敷過夜。







Enriched Cream



面霜有助防止水份流失，即使已塗搽精華素，亦須抹上一層薄薄的面霜。Clarins Booster Energy美肌能量液可加入各種面霜中使用，改善肌膚色澤，令面色保持紅潤。







Tools



在美容小家電盛行的年代，不妨借助這些工具，讓美顏變得更省時。如Philips Eye Brightener，掣式簡單，每日只須數分鐘便能完成眼部護理程序；至於改善面部肌膚鬆弛問題，早晚使用ReFa ACTIVE鈦金屬按摩器有助打造緊緻輪廓，毋須充電，適合貪靚又怕麻煩的人士。







ALBION 2831 8467



Aveda 2157 6031



Clarins 2994 6238



Dermacept 2699 0078



Estée Lauder 3514 9363



Giorgio Armani 2532 7733



innisfree 3758 2988



IPSA 2831 8686



Kiehl's 2328 9399



MTM 2923 7520



Orlane 3106 0226



Philips 2619 9663



PETERTHOMASROTH 2889 8685



ReFa 2739 8339



Shiseido 2886 1712



Valmont 3101 9998