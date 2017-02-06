﻿甜蜜情人節 層層心思蛋糕

每年情人節，不少愛侶都喜歡買個輕巧精美的應節蛋糕慶祝，分享甜蜜。歐式餅店Crostini特意推出三款別出心裁的情人節蛋糕，每款最少有四種不同層次，滋味像愛情般百感交疊。



文：小南 圖：黃幹文



在Crostini的三款情人節蛋糕當中，以芒果為主題的丘比特之愛口感豐富，共有七個層次，集芒果慕絲、青檸意大利芝士奶油、芒果杏桃果凍、牛奶朱古力慕絲、朱古力蛋糕及脆脆等於一身，先迎來清新的芒果和杏桃氣息，朱古力的甘醇及後趕至，相信男生也會喜歡。



而天使之戀設原個和小件裝，迷人的粉紅色心形賣相可愛悅目，切開後可見五個層次——由上至下分別是雲呢拿乳酪慕絲、士多啤梨大黃夾心、檸檬芝士蛋糕、士多啤梨夾心，最後再來一層檸檬芝士蛋糕，酸甜有致，士多啤梨的味道尤為突出，質感柔滑，最愛其以低糖炮製，吃罷也沒有膩滯感！



蛋糕以外，Crostini更推出情人節保鮮花禮盒套裝，備有紅玫瑰和粉紅玫瑰兩款可供選擇，存放期高達兩至三年。套裝內更有節日限定、寫有深情表白字句的四塊裝曲奇、九粒裝朱古力及心意卡，心意卡內附QR Code，送禮者可於購買後三日內以電郵傳送十秒影片至order@crostini.com.hk，屆時收禮者掃描QR Code就可看到影片，非常浪漫！



Crostini向以嚴選優質歐洲進口原材料及使用純天然材料作賣點，絕不使用食物添加劑及防腐劑。產品亦充滿迷人的浪漫色彩，好像人氣玫瑰蝴蝶酥，以法國牛油加上德國麵粉和玫瑰茶等造成，酥脆而充滿牛油味，同時滲出陣陣玫瑰幽香，乃送禮首選。



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