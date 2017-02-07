﻿日本環球影城 投入動漫新玩法

日本環球影城剛宣佈將開設全球首個任天堂主題樂園「SUPER NINTENDO WORLD」，全球動漫迷翹首以待。適逢影城十五周年，便率先推出「Universal Cool Japan」活動，以超強動漫陣容慰勞粉絲，除了主打的《新世紀福音戰士EVA》、《魔物獵人》及《進擊的巨人》，還新加入國民級偵探漫畫《名偵探柯南》及《哥斯拉》。活動更首次衝出園區，與大阪城合作上演戰國故事，勢必成為動漫迷朝聖必到之處！ 文：Anna 圖：黃頌偉、日本環球影城



國民偵探 密室狂奔解謎



今年重頭玩意，必選以國民級偵探漫畫為主題的「名偵探柯南 The Escape」。這個遊玩設施相當考腦力，值得一排。遊戲開始前，先有真人扮演的毛利蘭、毛利小五郎，上演一段真人Show解說故事背景。然後玩家就開始玩密室解謎，利用iPad聽指示，聯絡柯南齊齊拆彈。玩家為爭取時間，紛紛在偌大的「大阪警察廳」內狂奔。限時遊戲結束後，會為玩家進行解說，當中柯南又再弄暈小五郎進行推理，粉絲見到必定興奮至極！



全景畫面 狩獵等身大古龍



要數注目影相位，必選在《魔物獵人》內「最喜歡的魔物排行榜」排第二名的等身大麒麟，粉絲千萬別忘了「打卡」留念！從麒麟旁邊進入「Monster Hunter：The Real」遊樂設施，43米全景式畫面呈現等身大古龍種，好震撼！故事以3月才推出的《魔物獵人XX》遊戲為背景，坐上遊戲新加入的「龍識船」進行調查，而嵐龍及全新樣貌的銀翼之凶星更會正面向玩家撲來，玩家要拍動身邊的按鈕，驅駛「龍識船」直擊魔物，感覺像在超大銀幕玩「芒亨」，爽！



VR加持 刺激爆燈EVA飛車



進入Universal Cool Japan的範圍，即有60米高的「鎧之巨人」現身，極之震撼！而「進擊的巨人 The Real 4-D 2」亦同樣震懾，4D畫面以駐紮兵團一員為視點，不斷被巨人追趕，利用立體機動裝置左跳右跳，最終同兵長合力齊齊殺死巨人，體驗4D級數的血花四濺效果！想再刺激些，必選由「太空幻想列車」改裝成的「新世界福音戰士XR飛車」，實際玩法是戴上VR眼罩坐飛車，從NERV總部出發支援與使徒作戰的初號機，雖然完全幫不上忙，但VR令人感到全方位進入了EVA的作戰世界，感受初號機在旁邊跌倒，使徒在頭頂摧毀一棟大廈，再加上超快車速，好緊張刺激！



日本環球影城 Universal Cool Japan 2017



活動日期：即日至6月25日（日）



地址：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33



票價：成人7,400日圓（十二歲或以上） 長者6,650日圓（六十五歲或以上） 小童4,980日圓（四歲至十一歲），另設有Cool Japan Express門票（查詢：www.egltours.com、www.klook.com）



網頁：www.usj.co.jp/hk/universal-cool-japan2017/