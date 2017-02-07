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﻿獨家HAnavi抵玩日本雙城遊套票

2017-02-07 列印
■握緊冬天的尾巴，名古屋下呂温泉2日1夜套票亦只$1,700多。
■H.I.S.亦有代訂白川鄉內的合掌造民宿連餐套票，方便不諳日文的遊客。（查詢：www.his.com.hk/zh-hant/package/白川鄉民宿2日1夜套票）
■港人最愛的東京來回北海道HAnavi 2日1夜套票（包ANA來回機票、1晚酒店住宿、機場稅及保安稅）每位只是$1,380起，比起單獨訂一程新幹線的票價更平。
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        近年愈來愈多人偏愛購買Open-Jaw機票赴日，到達後坐新幹線玩雙城遊，去完北海道浸溫泉再到東京Shopping，玩到盡。不過在日本坐新幹線穿梭大城市所費不菲，例如由札幌到東京就要26,820日圓，即使現時日圓低水，亦約$1,823一程。近日旅行社H.I.S.就獨家新推出HAnavi的日本內陸套票優惠，結合全日空內陸航空網絡以及H.I.S.旗下超過3,500個住宿選擇，比起自己分開訂機票酒店平得多。以東京來回北海道為例，2日1夜套票（包括ANA來回機票、1晚酒店住宿、機場稅及保安稅），每位只需$1,380起，相當抵玩！由於H.I.S.乃獨家跟ANA航空公司合作，故套票選擇非常彈性，當中包括每日913班航班，並覆蓋51個城市，更可在網上即時確認機位，非常方便！由即日至2月12日（日）訂購HAnavi套票，更可享有9折優惠（交易方法僅限轉賬或來店支付，不適用於信用卡付款，出發日期由即日至2017年12月12日）。文：Anna

訂購網址：www.hisgo.com.hk/contents/index.aspx

查詢：3961 6996
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