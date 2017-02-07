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﻿文青送禮首選

2017-02-07 列印
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　　若女友屬於文青女生，Lomography的特別版即影即有相機不失為送禮首選。例如Lomo’Instant Murano威尼斯特別版，機身七彩繽紛，靈感來自運河旁的彩色小屋。另外Lomo’Instant Automat的白色版亦氣質十足，加入內置全自動曝光功能，適合送予初玩即影即有相機的女生。而由即日起至2月14日（二），凡購買Lomography即影即有相機，都會隨機附送專用的相機帶，女友收到後便可以立即使用，果然正！

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