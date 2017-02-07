﻿中產晴報——商場鬥吸情侶客

情人節其實是繼聖誕節和農曆新年後，商場鬥吸人流的重要「戰場」，事關當天是大部份男士全年內最捨得花錢的日子！



MOKO新世紀廣場為吸引情侶客，由即日（2月7日）至2月14日（二），特別於商場L3樓層戶外兒童遊樂場築起十米長幸福花燈步道，這條浪漫通道以天燈作為設計靈感，情侶走進去儼如置身光影隧道，勢必成為Selfie熱點！商場還很有心思地安排一艘小船作為拍照道具，拖友不妨坐上去與至愛影張靚相，再放上社交網站「放閃」！影完相還可參加綵燈工房及換領「花花棉花糖」，不過當然要在場內任何商戶消費，滿$300即可。打算睇戲的情侶要記住保留票尾，事關憑兩張UA Cine Moko戲票票尾，毋須任何額外消費即可換領價值約$200的美容套裝、化妝及美髮造型服務。



另一商場，沙田新城市廣場則特別於2月11日（六）及12日（日），邀請法籍西洋書法家Jeremy Tow舉辦「花漾情書」工作坊，為情侶寫靚字。別以為寫字屬小兒科，現時潮興報讀寫字班，用充滿藝術Feel的英文字，向另一半訴說情話，比用手機Send個短訊或貼圖來得窩心！



西洋書法家Jeremy Tow是次在商場擺檔，主要用自創的「法式情人字體」，教大眾親筆撰寫著名情歌歌詞，這令鍾晴想起讀書時代抄歌詞的美好時光！



「花漾情書」工作坊於上述兩天舉行，每天五節，每節約一小時。由即日（2月7日）至2月12日（日）在商場內任何商舖以電子貨幣消費滿$500，即可報名參加工作坊一次。



查詢：MOKO新世紀廣場（2397 0790）、沙田新城市廣場（2608 9329）