﻿細味愛意 情迷香檳美點

臨近情人節，Fifi請來出身五星酒店的瑞士餅廚Gregoire，親授製作香氣撲鼻的香檳千層酥，再介紹城中香檳美饌，讓大家細意感受香檳的迷人魅力。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



圖：郭正珊、陳鐵剛



法式古老甜點千層酥Mille Feuille，意指Thousand Leaves，傳統是三層酥皮夾着兩層忌廉醬，精髓在於酥皮鬆脆輕盈又不失牛油香，配合濃滑的忌廉夾層，集香脆鬆軟於一身。至於Gregoire的情人節香檳粉紅杏仁忌廉千層酥，沿用傳統製法，並將粉紅香檳及橙酒注入忌廉醬夾層，前者讓質感輕盈，後者添橘子芳香，配合糖漬有機玫瑰葉，味美之餘更讓人眼前一亮。



至於香檳美饌，主菜首推和香檳味道及輕盈質感互相配合的三文魚和忌廉汁。港島香格里拉酒店Lobster Bar and Grill的龍蝦意大利飯便以傳統Arborio米及香葱白酒忌廉烹調意大利飯，加以結合自家製魚高湯和Brut（低甜度香檳）的泡沫作點綴，配合鮮甜又嫩滑的波士頓活龍蝦，風味更是獨特。



而Maison Eight的三文魚香檳忌廉汁千層酥，乃在港鮮見的鹹味千層酥。以工序繁複的自家烘焙千層酥皮和蘇格蘭三文魚柳層層相隔，佐以香草、魚高湯及粉紅香檳忌廉汁提味，浪漫迷人的粉紅香檳除了自身果香，輕身質感更讓忌廉汁變得順滑。



華美醉人甜點



半島酒店Chesa的乳酪柑桔香檳果凍優雅清新，上層的自家製香蕉雪葩混入熱情果漿，添加香氣之餘，熱情果自身的微刺巧妙地和香蕉豐盛的質感融合，清新爽口，配合注入香檳及柑桔皮絲的自家製果凍，滲出微微果香。



而La Maison du Chocolat的Fine Champagne Truffles絕對是非一般的Champagne朱古力，皆因Fine Champagne是指結合Cognac干邑區最優秀的Grand Champagne及Petit Champagne兩個種植區的葡萄所釀成的干邑。注入干邑的香滑朱古力蓉內層，配合黑朱古力、奶和糖的外層，即時添上果仁和雲呢拿香氣。



至於和法國皇室有淵源的DALLOYAU的Cognac馬卡龍，杏仁蛋白不失杏仁芳香，夾層干邑忌廉醬散發絲絲的果仁香氣。



www.breadelements.com.hk







香檳粉紅杏仁忌廉千層酥（4人份）



糖漬玫瑰



有機玫瑰花 1枝 蛋白 1隻



幼糖 100克



材料 香檳忌廉醬



粉紅香檳130克



Grand Marnier



橙酒20克



忌廉160克



雲呢拿籽1條



蛋黃3隻



幼糖45克



低筋麵粉15克



玉米粉25克







其他



Puff Pastry酥皮1包



草莓杏仁（切碎）適量







a.Lobster Bar and Grill2820 8560



b.Maison Eight2388 8160



c.Chesa2696 6769



d.La Maison du Chocolat2522 2010



e.DALLOYAU3185 8330



Tips



糖漬玫瑰的有機玫瑰花於附設花店的高檔超市如Fusion / Great有售，必須預訂。而酥皮可於Fusion / city'super找到，草莓杏仁則購於city'super。