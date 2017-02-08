 Advertisement
  • 2017年2月8日 星期三
  • 18º
  • 74%
熱門： 魯芬曾俊華林鄭月娥古天樂劉德華

日報新聞 > 副刊

﻿細味愛意 情迷香檳美點

2017-02-08 列印
糖漬玫瑰 1 有機玫瑰花瓣沾上蛋白和糖，再放在網架上瀝乾24小時。
香檳忌廉醬 2 混合幼糖、粉紅香檳、橙酒、忌廉及雲呢拿籽，再煮熟。以另一器具混合蛋黃、低筋麵粉、玉米粉並攪拌。將前者部份液體慢慢注入後者再拌勻。
3 將成品注入剩下的部份熱忌廉液體內，煮至82℃成為香檳忌廉醬，隔夜待涼備用。
合併 4 烘焙酥皮並切成3條20厘米×3.5厘米長條，把香檳忌廉醬放入唧袋，並唧在其中兩塊烘焙的長條餅皮上。
5 在夾層放草莓杏仁，層層疊上，再斜切分成半份，並在旁邊唧忌廉及放上糖漬玫瑰。
完成！ 6 撒上糖粉點綴。
Profile Gregoire Michaud曾於香港四季酒店當行政餅廚，兩年前創立麵包西餅批發店Bread Elements ，月內將於中環開設Pastry Elements餅店。
■龍蝦意大利飯 $305/小、$410/大/a
■乳酪柑桔香檳果凍 （Set Lunch Menu）$130/c
■三文魚香檳忌廉汁千層酥$178/b
■Cognac馬卡龍 $24/粒/e
■手工酒香黑松露朱古力 $770/30粒盒/d
Previous Next

        臨近情人節，Fifi請來出身五星酒店的瑞士餅廚Gregoire，親授製作香氣撲鼻的香檳千層酥，再介紹城中香檳美饌，讓大家細意感受香檳的迷人魅力。

文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

圖：郭正珊、陳鐵剛

        法式古老甜點千層酥Mille Feuille，意指Thousand Leaves，傳統是三層酥皮夾着兩層忌廉醬，精髓在於酥皮鬆脆輕盈又不失牛油香，配合濃滑的忌廉夾層，集香脆鬆軟於一身。至於Gregoire的情人節香檳粉紅杏仁忌廉千層酥，沿用傳統製法，並將粉紅香檳及橙酒注入忌廉醬夾層，前者讓質感輕盈，後者添橘子芳香，配合糖漬有機玫瑰葉，味美之餘更讓人眼前一亮。

　　至於香檳美饌，主菜首推和香檳味道及輕盈質感互相配合的三文魚和忌廉汁。港島香格里拉酒店Lobster Bar and Grill的龍蝦意大利飯便以傳統Arborio米及香葱白酒忌廉烹調意大利飯，加以結合自家製魚高湯和Brut（低甜度香檳）的泡沫作點綴，配合鮮甜又嫩滑的波士頓活龍蝦，風味更是獨特。

　　而Maison Eight的三文魚香檳忌廉汁千層酥，乃在港鮮見的鹹味千層酥。以工序繁複的自家烘焙千層酥皮和蘇格蘭三文魚柳層層相隔，佐以香草、魚高湯及粉紅香檳忌廉汁提味，浪漫迷人的粉紅香檳除了自身果香，輕身質感更讓忌廉汁變得順滑。

華美醉人甜點

　　半島酒店Chesa的乳酪柑桔香檳果凍優雅清新，上層的自家製香蕉雪葩混入熱情果漿，添加香氣之餘，熱情果自身的微刺巧妙地和香蕉豐盛的質感融合，清新爽口，配合注入香檳及柑桔皮絲的自家製果凍，滲出微微果香。

　　而La Maison du Chocolat的Fine Champagne Truffles絕對是非一般的Champagne朱古力，皆因Fine Champagne是指結合Cognac干邑區最優秀的Grand Champagne及Petit Champagne兩個種植區的葡萄所釀成的干邑。注入干邑的香滑朱古力蓉內層，配合黑朱古力、奶和糖的外層，即時添上果仁和雲呢拿香氣。

　　至於和法國皇室有淵源的DALLOYAU的Cognac馬卡龍，杏仁蛋白不失杏仁芳香，夾層干邑忌廉醬散發絲絲的果仁香氣。

www.breadelements.com.hk



香檳粉紅杏仁忌廉千層酥（4人份）

糖漬玫瑰

有機玫瑰花　1枝 蛋白　1隻

幼糖　100克

材料 香檳忌廉醬

粉紅香檳130克

Grand Marnier

橙酒20克

忌廉160克

雲呢拿籽1條

蛋黃3隻

幼糖45克

低筋麵粉15克

玉米粉25克



其他

Puff Pastry酥皮1包

草莓杏仁（切碎）適量



a.Lobster Bar and Grill2820 8560

b.Maison Eight2388 8160

c.Chesa2696 6769

d.La Maison du Chocolat2522 2010

e.DALLOYAU3185 8330

Tips

糖漬玫瑰的有機玫瑰花於附設花店的高檔超市如Fusion / Great有售，必須預訂。而酥皮可於Fusion / city'super找到，草莓杏仁則購於city'super。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd