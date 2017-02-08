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﻿本地初試Panamera 4S 豪快瀟灑

2017-02-08 列印
■新一代Panamera外形更流線修長，車尾比車頭還要靚。
■測試車配上包括21吋軨和四輪轉向等附加項目。
■所有系統利用觸控屏幕控制，要多點時間適應。
■軚盤跟911同款，駕駛模式旋鈕中央設有加力按掣。
■後排較上代闊落，椅背可電控調校角度。
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        保時捷推出全新第二代Panamera，筆者上周率先試駕了中級4S版本，全新2.9 V6雙Turbo引擎配合四輪轉向，帶來意想不到的輕巧猛快表現，乘坐舒適感有大進步。 文、圖：彭志揚

        新一代Panamera 4S駕駛感比上代輕快許多，2.9公升V6雙Turbo機器配合八速PDK波箱，不費吹灰之力便能把車子帶至極高速境界，電子懸掛好像全面過濾路面傳來的震動，車廂隔音出奇寧靜，加上靈活過人的四輪轉向（為附加項目）功架，駕駛質感相比上代輕鬆而且細膩，再不像一輛大房車。

　　後排明顯比上代闊落，行車舒適感有大幅改善，也更適合作為老闆車。觸控式表板佈局滿載新鮮感，車內大部份系統皆透過中控台12.3吋屏幕控制，沒有實體掣鍵，對於筆者這類老人家，使用上需要多點時間適應。
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