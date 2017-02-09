﻿尋找你的名字 飛驒古川

被視為宮崎駿接班人的新海誠創作的人氣動畫《你的名字》中，女主角宮水三葉所住的地方給設定為岐阜縣飛驒一帶，雖說片中描述的糸守町及糸守湖純屬虛構，可是飛驒市內古風小城飛驒古川（Hida Furukawa）的風景便不時在片中出現，吸引大批影迷前來朝聖！文、圖：林逸 鳴謝：東瀛遊、中部運輸局、中部國際空港利用促進協議會



這趟我由極受香港人歡迎的高山市乘坐大約二十分鐘火車，便來到飛驒古川。甫步出車站，已看見曾在《你的名字》出現的飛驒牛吉祥物，不同是片中的吉祥物是由真人扮演，這趟看見的卻是展板！



飛驒古川，是在四百多年前的日本戰國時代由武將金森可重下令構建的城下町發展而成的，時至今日，仍可看到有不少漂亮木構建築的白壁土藏街道及屋前的清流瀨戶川，這道清流，夏日約有一千條鯉魚暢泳，此刻冬季則可賞到浪漫雪景，可說同樣迷人。



圖書館朝聖者眾



《你的名字》片中，男主角立花瀧等一行三人特意走訪飛驒追尋當年殞石墜落的真相，場景描述的正是飛驒古川。原來由飛驒古川站往右方徒步約十分鐘可達的飛驒市圖書館，便是片中主角們前來查看殞石墜落記事的「古川圖書館」，只見寧靜的圖書館門前除貼有《你的名字》的宣傳海報，也有當地農民特意種植、印有《你的名字》字樣的蘋果。據悉在《你的名字》效應下，圖書館平日吸引到大約一百位影迷到訪，假日更多達二百位呢！



影迷們在此準不會錯過來到立花瀧等人尋找鄉土資料的第26號書架「打卡」，以及在旁邊的書桌模仿主角們翻查資料的模樣拍照留念。（網頁：hida-lib.jp）



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



www.hida-kankou.jp（飛驒市觀光網頁）



東瀛遊伊勢、長野信州、《你的名字》諏訪湖、東京開心五天團（團號：JTBB05）、名古屋、伊勢、鳥羽、金沢、滋賀開心五天之旅（團號：JOAA05）及清流慢活列車、白川鄉合掌村、能登半島溫泉特色五天團（團號：JOAB05），均會到訪本州中部及北陸地區多個人氣遊點，部份團隊更會暢遊《你的名字》有關的場景。



查詢：3692 0888 / www.egltours.com