﻿吸塵抹地二合一 長氣潔淨拍檔

提起清潔家居，阿卓爸爸最不願參與的工作就是抹地吸塵，首先是時間長，其次是傳統吸塵機機身笨重，電線又經常亂纏，叫人煩惱！最近阿卓爸爸試用了Philips全新無線直立及手提拖地吸塵機，一次過吸塵兼抹地，最重要是可連續使用一小時，認真夠長氣！



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪



市面上有不少無線吸塵機，但大部份每次充完電，只能使用半小時左右，然後又要放回充電座，等三至四小時才可繼續吸塵。歐洲各大吸塵機品牌近年興「鬥長氣」，努力研發加強電力系統，希望能達到可連續使用一小時的目標。



公關致電阿卓爸爸，說Philips新推PowerPro Aqua無線直立及手提拖地吸塵機，將直立式吸塵、拖地和手提吸塵功能三合為一，叫我測試一下，我當然樂意一試。經常做家務的人會知道，吸塵和拖地很難可以同時進行，因為塵埃濕水後會變重，不易被吸走，一不小心將吸塵把一推，濕塵就會潛藏於牆角，更難清理。考慮到這問題，PowerPro Aqua的吸頭經特別設計，除了呈螺旋形外，更設加壓式的Tri-Active三重極速旋風，即使只開啟初級吸力，亦有強勁效果，令吸塵和拖地輕易合一。



轉手提式可吸牀褥



抹地同時吸塵的好處當然是方便，一推一拉已完成，考慮到各種家居地板的不同需求，水箱附有普通及輕柔濕拖封條，可因應地板類型調節水量釋放，如果拖洗前，在水箱注入地板清潔劑，更有殺菌功效。



PowerPro Aqua一大賣點是其電力，由以往18V加強至25.2V，以無線設計來說，使用時間大大增加。測試期間，拖地吸塵機電力可用超過一小時，相對於不少市場上只能運作三十分鐘的同類型產品來說，絕對方便。阿卓爸爸更發現，拖地吸塵機電池用到最後一格，仍可繼續吸塵約二十分鐘，表現叫人十分滿意。



據廠方資料，在普通濕拖模式下，水箱注水一次足夠連續清潔五百平方呎地板，輕柔濕拖模式的工作範圍更大。試用時，阿卓爸爸發現水箱備有停機自動防滴漏設計，避免待機時弄濕地板，配合專用的拖地布，效果不錯。至於新加入的手提吸塵機功能，附有牀褥吸扒及二合一窄縫毛刷吸嘴，清潔牀褥效果很好，如果加上輕柔濕拖配件，就可用於清潔沙發和家具的表面。



【測試評語】



每次充電五小時



個人對手提吸塵機要求很高，首要是電力續航力，Philips PowerPro Aqua充電時間約五小時，25V電池是最新的鋰離子電池，長時間使用不會發出太大熱力，而手把亦是人體工學設計，手柄配合手形，用作清潔家具非常省力。



【同類推介】



同樣是無線直立及手提吸塵機，Bosch Readyy'y 20.4V（型號：BBH22042）獨有EasyClean易潔系統，加強運動效能，其滾軸毛刷及塵箱袋均易於拆除清潔。



售價：$2,598



查詢：www.bosch-home.com.hk



Philips PowerPro Aqua



售價：$3,288



查詢：2619 9663