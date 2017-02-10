 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 副刊

﻿浪漫情人節 愛飾下午茶

2017-02-10 列印
■食客可自選由Alibi調酒師Leo Cheung設計的Roswarovski無酒精雞尾酒或Perrier-Jouёt香檳兩杯。
■惠顧指定下午茶，更有機會獲贈施華洛世奇水晶鏈墜及項鏈兩份 （每份價值約$700）。
■餐廳內更設有「水晶之吻」拍照亭。
■鮮焗英式鬆餅熱辣鬆脆。
■情人節特飲Bloody Lovers（圖左）士多啤梨沙冰，能呷到粒粒果肉，酸甜清新。
■開心果櫻桃慕絲蛋糕（前排）及草莓杯子蛋糕（後排）奶香味濃，鬆軟綿密﹗
■於2月14日（二）惠顧情人節下午茶（兩位用），更可免費換領Peonia Diamond彼愛麗鑽石的珠寶盒（價值$550），以及Sisley美肌試用裝（價值$355）各一份。
Previous Next

        不少男士都愛送首飾予另一半作情人節禮物，有酒店就看準女士喜歡珠寶的心態，推出精緻的Tea Set，以閃爍的水晶和鑽石作靈感，食物不但賣相華美，味道亦甚有水準，與愛侶共享，定必甜在心頭！

文：Sabrina 圖：黃幹文

        其中Alibi - Wine Dine Be Social和施華洛世奇合作推出「水晶之吻」主題下午茶，當中不少甜點都展現了品牌清澈、晶瑩的特色，如薰衣草巨峰提子果凍，層次多重，以巨峰提子榨汁後加入薰衣草造成底層，甜美而充滿迷人香氣，加上日本西米和紅桑莓，糯口又富酸香感。至於鮮焗英式鬆餅也不容錯過，其溫度控制得剛剛好，外鬆脆內濕潤，伴以洛神花果醬，味道一流！

　　而鹹點則鮮味十足，香炸龍蝦丸子內藏龍蝦濃湯及啖啖新鮮龍蝦肉，有爆汁效果，吃的時候要留神！另有魚子醬蟹肉酥皮伴龍蝦清湯凍、香檸三文魚伴北海道帶子，相當豐富，每天只限供應十份，記得提早預訂！

收費：$628（兩位用）

供應日期：即日至3月31日（五）下午3時至5時30分

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓

查詢：3552 3028

玫麗粉紅主題

　　至於獅子樓就和鑽飾品牌Peonia Diamond彼愛麗鑽石合作，茶點造型夢幻瑰麗，最重要是其粉紅主色實在相當吸引！乍見粉紅色戒指枕，其實是開心果櫻桃慕絲蛋糕，上面耀目的十八卡大鑽石則是啫喱，中心有開心果吉士忌廉、海綿蛋糕及由法國車厘子果蓉製成的慕絲，鬆軟又綿滑！

　　而以韓式唧花技術唧出，像真度極高的立體牡丹花蛋糕，就佈滿如銀器的糖珠，配上鬆軟的雲呢嗱牛油蛋糕，甜美不膩！底層的粉紅黑松露春雞卷漢堡也非常迷人，外皮由新鮮紅菜頭精華製成，灑上了耀目銀粉，雞卷厚身具咬口，雞髀肉嫩滑無骨，原來是將部份雞肉打成慕絲後加入黑松露醬，雞皮邊更燒至香脆，可口之極！

收費：$508（兩位用）/$270（一位用），

                         2月12日（日）或之前預訂可享85折優惠。

供應日期：即日至3月31日（五）下午3時至6時供應。

地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓         查詢：2622 6167



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd