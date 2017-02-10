﻿浪漫情人節 愛飾下午茶

不少男士都愛送首飾予另一半作情人節禮物，有酒店就看準女士喜歡珠寶的心態，推出精緻的Tea Set，以閃爍的水晶和鑽石作靈感，食物不但賣相華美，味道亦甚有水準，與愛侶共享，定必甜在心頭！



文：Sabrina 圖：黃幹文



其中Alibi - Wine Dine Be Social和施華洛世奇合作推出「水晶之吻」主題下午茶，當中不少甜點都展現了品牌清澈、晶瑩的特色，如薰衣草巨峰提子果凍，層次多重，以巨峰提子榨汁後加入薰衣草造成底層，甜美而充滿迷人香氣，加上日本西米和紅桑莓，糯口又富酸香感。至於鮮焗英式鬆餅也不容錯過，其溫度控制得剛剛好，外鬆脆內濕潤，伴以洛神花果醬，味道一流！



而鹹點則鮮味十足，香炸龍蝦丸子內藏龍蝦濃湯及啖啖新鮮龍蝦肉，有爆汁效果，吃的時候要留神！另有魚子醬蟹肉酥皮伴龍蝦清湯凍、香檸三文魚伴北海道帶子，相當豐富，每天只限供應十份，記得提早預訂！



收費：$628（兩位用）



供應日期：即日至3月31日（五）下午3時至5時30分



地址：旺角上海街555號香港康得思酒店5樓



查詢：3552 3028



玫麗粉紅主題



至於獅子樓就和鑽飾品牌Peonia Diamond彼愛麗鑽石合作，茶點造型夢幻瑰麗，最重要是其粉紅主色實在相當吸引！乍見粉紅色戒指枕，其實是開心果櫻桃慕絲蛋糕，上面耀目的十八卡大鑽石則是啫喱，中心有開心果吉士忌廉、海綿蛋糕及由法國車厘子果蓉製成的慕絲，鬆軟又綿滑！



而以韓式唧花技術唧出，像真度極高的立體牡丹花蛋糕，就佈滿如銀器的糖珠，配上鬆軟的雲呢嗱牛油蛋糕，甜美不膩！底層的粉紅黑松露春雞卷漢堡也非常迷人，外皮由新鮮紅菜頭精華製成，灑上了耀目銀粉，雞卷厚身具咬口，雞髀肉嫩滑無骨，原來是將部份雞肉打成慕絲後加入黑松露醬，雞皮邊更燒至香脆，可口之極！



收費：$508（兩位用）/$270（一位用），



2月12日（日）或之前預訂可享85折優惠。



供應日期：即日至3月31日（五）下午3時至6時供應。



地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 查詢：2622 6167







