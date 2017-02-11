﻿禮遇情人節 送贈至愛

一年一度情人節又到，指定動作當然是「禮」待情人。一如以往，各大品牌早早已為閣下推出了多款情人節限定單品，各位可要為另一半對號入座呢！



Kenneth Cole



情侶對錶



腕錶從來都是送禮熱選，情侶對錶就更加適合於佳節贈送。紐約品牌Kenneth Cole推出了情侶對錶禮盒包，男女裝款式均以大三針配以精鋼錶盤設計，採用棕啡色軟皮錶帶，造型簡約。



查詢：2710 7600



Longchamp



愛之吻



Longchamp於情人節前夕就推出限定系列的「Kiss & Love」系列，除了有「Kiss」和「Love」字樣作裝飾，更用上浪漫粉紅和桃紅色作主調，系列包括有肩背包、手提包、手環與匙釦，讓你自行挑選予另一半。



Swatch



彩蝶雙飛



Swatch推出了限量版手錶Planet Love腕錶，當中請來著名阿根廷漫畫家Guillermo Mordillo設計，藍色錶盤上有一雙熱戀中的情侶在划艇，而錶帶及包裝盒上則有色彩繽紛的蝴蝶翩翩起舞，香港限定發售480枚。



查詢：2510 5242



Dr. Martens



心心紳士鞋



Dr. Martens分別推出了紅心版The Bentley II HRT 8-Eye Brogue Boot和Joyce HRT 4-Eye English Brogue Shoe兩款情人節別注版，特別版鞋面加入了Venice心形皮革圖案，配襯紅色鞋裏，充滿愛意。



查詢：2892 1832



Tory Burch窩心配飾



Tory Burch特備了「Amore Collection」，當中包括有T恤、 吊墜項鏈、心形針式耳環及高跟涼鞋，其中心形針式耳環以珍珠貝母與鍍金黃銅製成。至於高跟涼鞋以深藍色皮革製成，飾以紅色拼貼圖案，鞋根位置有心形圖案。



查詢：3755 4042



BC Joaillerie



情侶戒指



由香港設計師Ben Choi創作、於法國里昂做模板製作的品牌BC Joaillerie就推出了這款以18K白金及銀製成LO_VE戒指，兩手合併做出心形動作表達「愛要一對才完整」的心思。 $1,320



查詢：2253 1313