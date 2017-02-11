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  • 2017年2月11日 星期六
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﻿禮遇情人節 送贈至愛

2017-02-11 列印
Kenneth Cole對錶 $1,980
Kiss & Love手提包 $1,000(上) Kiss & Love肩背包 $4,500(下)
Swatch Planet Love手錶$560
The Bentley II HRT 8-Eye Brogue Boot $1,199
Joyce HRT 4-Eye English Brogue Shoe $999
Amore心形針式耳環 $780
Amore心形高跟涼鞋 $3,380
兩手合併做出心形動作表達「愛要一對才完整」的心思。 $1,320
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        　　　　一年一度情人節又到，指定動作當然是「禮」待情人。一如以往，各大品牌早早已為閣下推出了多款情人節限定單品，各位可要為另一半對號入座呢！

Kenneth Cole

情侶對錶

　　腕錶從來都是送禮熱選，情侶對錶就更加適合於佳節贈送。紐約品牌Kenneth Cole推出了情侶對錶禮盒包，男女裝款式均以大三針配以精鋼錶盤設計，採用棕啡色軟皮錶帶，造型簡約。

查詢：2710 7600

Longchamp

愛之吻

　　Longchamp於情人節前夕就推出限定系列的「Kiss & Love」系列，除了有「Kiss」和「Love」字樣作裝飾，更用上浪漫粉紅和桃紅色作主調，系列包括有肩背包、手提包、手環與匙釦，讓你自行挑選予另一半。

Swatch

彩蝶雙飛

　　Swatch推出了限量版手錶Planet Love腕錶，當中請來著名阿根廷漫畫家Guillermo Mordillo設計，藍色錶盤上有一雙熱戀中的情侶在划艇，而錶帶及包裝盒上則有色彩繽紛的蝴蝶翩翩起舞，香港限定發售480枚。

查詢：2510 5242

Dr. Martens

心心紳士鞋

　　Dr. Martens分別推出了紅心版The Bentley II HRT 8-Eye Brogue Boot和Joyce HRT 4-Eye English Brogue Shoe兩款情人節別注版，特別版鞋面加入了Venice心形皮革圖案，配襯紅色鞋裏，充滿愛意。

查詢：2892 1832

Tory Burch窩心配飾

　　Tory Burch特備了「Amore Collection」，當中包括有T恤、 吊墜項鏈、心形針式耳環及高跟涼鞋，其中心形針式耳環以珍珠貝母與鍍金黃銅製成。至於高跟涼鞋以深藍色皮革製成，飾以紅色拼貼圖案，鞋根位置有心形圖案。

查詢：3755 4042

BC Joaillerie

情侶戒指

　　由香港設計師Ben Choi創作、於法國里昂做模板製作的品牌BC Joaillerie就推出了這款以18K白金及銀製成LO_VE戒指，兩手合併做出心形動作表達「愛要一對才完整」的心思。 $1,320

查詢：2253 1313
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