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﻿嬰兒專屬泡泡浴

2017-02-13 列印
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　　嬰兒皮膚較幼嫩，選擇潤膚乳及沐浴產品時也需特別細心，像德國施巴最近推出的嬰兒泡泡浴露，在親子界甚受歡迎。產品蘊含pH5.5酸鹼度，可助減少皮膚水份流失，洗髮沐浴二合一，嬰兒浸浴免沖水，非常方便。探望幼童或嬰孩時，不妨用來作為送給媽媽的小禮品。

售價︰$68文︰Angel

查詢︰2774 8333
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