曾是阿仙奴天之驕子的韋舒亞，因傷患困擾如今淪落至效力弱旅般尼茅夫；而阿古路亦由昔日曼城皇牌射手，到近期變成當紅新星加比爾捷西斯的後備。兩位天涯淪落人今晚英超在般尼茅夫主場相遇，彼此直言要為自己的前途而戰。（now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 韋舒亞今季更被外借到弱旅般尼茅夫後終遠離傷患，本季英超十七次正選上陣錄得入球和助攻各一，深得領隊艾迪賀維器重。韋舒亞矢言要力爭一張長期飯票：「多謝般尼茅夫給予我上陣的機會，我會在球季結束後坐下來傾談前途問題。我希望取得上陣機會，這是我考慮轉會的主因。」 至於曾助曼城兩奪英超錦標的阿古路，季初仍是球隊正...

2017-02-13