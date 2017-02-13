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﻿爆米花趣怪新口味

2017-02-13 列印
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　　以前嚐到的爆米花，不是甜的就是鹹的，不過Magi Planet星球工坊就為爆米花迷帶來美食驚喜，產品口味百變，無論有多嘴刁，也能吃出新鮮感。最近品牌又推出新口味，如海苔章魚燒、玫瑰鹽焦糖等，特別推介玉米濃湯及川香麻辣，前者有非常濃郁的粟米味道，後者十級麻辣，振奮味蕾。

售價︰$50起文︰Angel

查詢︰2389 9798
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