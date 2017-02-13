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﻿粉紅花香 千層蛋糕

2017-02-13 列印
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　　一向備受女生追捧的Lady M，近日推出全球首創的玫瑰千層蛋糕，再次引起全城熱話！玫瑰千層蛋糕屬香港獨家口味，除於每層透薄班戟均勻地塗上玫瑰忌廉，面頭更有一層淡粉色的紅玫瑰啫喱，加上以花瓣作裝飾點綴，造型精緻迷人，嚐起來盡是幽幽花香，甜美無比。原個玫瑰千層蛋糕現可供預訂，備有九吋（$750）及六吋（$480），各分店另有件裝供應，每件售$75，情人節正好與另一半分享滋味。文︰Hiro

查詢︰2861 1866
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