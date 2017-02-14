﻿瑞士Aletsch 世遺冰川 雪地體驗

以湖光山色聞名的瑞士，本就擁有迷人的山巒美景，當下來到此地，更可在披上雪白銀妝的群山中一嘗雪地樂趣。如今在瑞士瓦萊州的阿萊奇地區（Aletsch Arena），便可在山崗小村莊寫意滑雪，登上峰頂遠眺壯麗的世遺冰川呢！



環保小莊 新手體驗



瑞士阿爾卑斯山山脈優美如畫，單純舉目觀賞雪嶺風光，已是妙不可言，然而說到要挑戰的積雪連峰，滑雪初哥總不免有點猶豫。只怪雪國名山太過巍峨雄偉，常予人只屬高手陣營的錯覺，其實瑞士名山上的滑雪場，對初級滑雪者絕非「高不可攀」。事實上，瑞士一眾滑雪名所，除具優良雪質，不少更備有新手適宜的初階滑雪場地和路線，難得的是，瑞士旅遊局今年更推出了「一日滑雪體驗」計劃（One Day Ski Experience），在全國各地挑選十九個地點，提供專為初學者而設的優惠滑雪課程，讓初哥們能以合理價錢，體驗瑞士的雪地樂趣。



據悉參與此體驗計劃的地點，包括了策馬特、鐵力士峰、達沃斯、格林德爾瓦爾德等知名瑞士滑雪地，這次的體驗據點，則是未算廣為人熟悉的阿萊奇地區（Aletsch Arena）。可別以為這個瓦萊州上的高原地區名氣稍遜，當地除是大名鼎鼎的世界遺產——阿萊奇冰川的所在地，更可找到寧靜遺世的環保小村莊，包括Riederalp、Bettmeralp和Fiescheralp在內的幾個海拔二千米的小鎮，均完全禁止燃油汽車行走，空氣純淨清新，加上有馬特洪峰作為背景，環境更是動人。惟更吸引的是，這個每年12月至翌年4月皆為滑雪季節的地區，各村的滑雪場均與酒店異常接近，部份甚至正在雪場旁邊，遊人下榻於此，便可直接「Ski-in Ski-out」，省時便捷。



再登頂峰 環迴賞景



在雪地玩得盡興，幾乎忘記了時間，過了中午，人漸感到疲累，此時在雪場旁的餐廳用過地道佳餚，便再轉移陣地享受靜態一面。我們乘坐另一纜車，向區內最高點、海拔達二千九百二十六米的艾基斯峰（Eggishorn）進發，只見沿途盡是鋪着皚皚白雪的險要山岩，景色雄奇壯麗，來到峰頂的觀景台位置，純白世界更美得讓人目瞪口呆，不但腳下是全歐洲最長、足達二十三公里的阿萊奇冰川，舉目遠眺，更有三百六十度的環迴雪峰美景，除了前方的阿萊奇峰，瑞士馬特洪峰和少女峰，就連法國白朗峰和意大利一方的阿爾卑斯山脈也盡收眼底。



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往瑞士均毋須簽證。



查詢：www.dfae.admin.ch/hongkong（瑞士聯邦總領事館）



SWISS瑞士國際航空由香港至蘇黎世，來回經濟客位票價約6,560港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.swiss.com



入住Art Furrer Hotels旗下酒店，雙人房住宿由420瑞士法郎起（約3,234港元）。



地址：3987 Riederalp



網頁：www.artfurrer.ch



www.myswitzerland.com/zo-hk



（瑞士旅遊局香港網頁）



www.aletscharena.ch（阿萊奇地區網頁）



文、圖：韋利



鳴謝：瑞士國家旅遊局、



瑞士國際航空