﻿國泰航空 網上平掃免稅健康產品

掃免稅品除了在飛機上落單購買，其實今時今日仲可以上網訂，兼享送貨到家。本地航空巨頭國泰航空的網站上亦已增加免稅品府上送貨服務的部份，就算近排無打算坐國泰外遊，都一樣可以上網買免稅貨品。近期網店內仲新增了《Discover: Wellbeing》（發現生活：健康之道）的部份，頁面除了提供有關健康的情報外，仲會推介精選的健康產品。



值得留意的是，國泰網上免稅店內有不少健康產品，定價比香港市面零售價稍平，以去年年尾才推出的Misfit Ray健康手帶為例，香港零售價為$899，但在國泰的網店購買只需$780！由即日至3月31日（五），在網店的Home Delivery頁面（www.cathaypacific.com/dutyfree/homedelivery/home.html）入手貨品，均可享免費送貨服務，心動不如行動，快手上網掃貨！



文：Anna