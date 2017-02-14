﻿食材送上門 30分鐘簡易扒餐

入廚新手想為親朋至愛炮製一頓精美晚餐，但往往未煮已被購買食材、事前醃製及調味等難題考起。其實有一個「快靚正」的方法，就是網購老外食材盒，只需預早一天挑選喜歡的菜式，翌日即可送到府上，最重要是，只要跟足食譜，三十分鐘便可享用豐富大餐！



網上食品店Secret Ingredient主打西餐食材盒，創辦人Max七年前從紐約來港從事地產工作，四年前看準本地對優質食材及簡易煮食的市場需求，自資成立食材盒網店。食材質素媲美高檔超市，讓都市人可以最少的預備工夫享用最優質的食物。



網店每星期都會推出多款食譜，無論肉食、海鮮、意粉，以至老外風味的小炒均一應俱全。這次示範的鍋烤肉眼扒配番薯紅菜頭藍芝士汁沙律（Pan Roasted Rib-eye with Sweet Potato & Beet Hash & Blue Cheese Salad）屬店內最受歡迎的菜式，每份200克的澳洲草飼肉眼扒肉味濃郁、不失嚼勁，性價比超高。



食材盒的Foolproof Home Cooking配料十足，肉眼扒以小茴香、茴香、芫荽、紅辣椒粉及卡宴辣椒粉等多種香料調味，再混合黃糖烹調，扒身焦脆，散發煙燻風味。食譜清楚列明牛扒不同生熟的烹調時間，業餘Home Chef可按口味自行決定。食材盒就連油鹽也有提供，適合偶爾煮食的都市人，避免浪費多餘的材料。除信用卡外，網店亦提供貨到付款的服務，非常方便。



食材盒材料（2人份量，需時30分鐘）：



肉眼扒



紅葱頭



自家醃漬紅菜頭



番荽



番薯



沙律



羊奶芝士醬



青葱香醋



橄欖油



陳醋醬



肉眼扒調味料



番薯調味料



做法：



1.先以中大火煲滾水，放入番薯煮8分鐘，煮熟後隔水備用。



2.用廚房紙將肉眼扒的多餘水份抹乾，為肉眼扒調味。



3.平底鍋以中大火加熱，注入一半橄欖油，30秒後再放入已調味的肉眼扒，每邊各煎2分鐘，鎖緊肉汁。再調至文火，按生熟喜好烤1至3分鐘。



4.將肉眼扒移到砧板切條，以錫紙蓋好。同時切碎番荽，備用。



5.用中細火燒熱平底鍋30秒，注入餘下橄欖油，加入番薯、自家醃漬紅菜頭、番薯調味料及陳醋醬，煮3分鐘，再放入番荽。



6.混合紅葱頭、沙律、青葱香醋。肉眼扒、時蔬及沙律上碟，然後淋上羊奶芝士醬。



Secret Ingredient



查詢：www.secretingredient.com.hk



文：Lady Fifi （fifi@lady-fifi.com） 圖：陳鐵剛