﻿情人節放閃推介

情人節到了，男士們仍未Plan好節目？等鍾晴幫下你啦！



首先，不妨入淺水灣逛逛。別以為只得一個海灘，除了「食海風」，沒甚麼好做，實情是淺水灣the pulse商場，專誠為拖友和夫婦設計佈置了一番，例如以彩虹為主題的「Rainbow of Love」，據商場資料：「彩虹好比愛情，是人間絕色，絢爛耀目，多采多姿，有喜有悲。為摯愛付出寶貴情感、營造五光十色，只為帶給她一道憧憬的彩虹，及永不磨滅的深情。」，未免有點虛無，鍾晴較實際，秒速在彩虹框框前留影，放吓閃、呃吓Like，就係咁簡單囉！



走過幻彩隧道後，記住再到「Starry Pool」星幕許願池，簡單而言就是在一個星空佈景板前影相，地面亦有花海佈置，屬影甜蜜照熱點之一。



若然想再浪漫些少，可於即日至2月26日逢周五、六、日，到the pulse「Sunset Beach Club」設立的「Sunset放映館」，和另一半在戶外邊欣賞日落、邊觀賞特備節目。另外，商場亦預備了「the pulse GALAXY」觀星背包供情侶借用，觀星背包內有充氣沙發牀、暖氈及電筒各一，連免費贈飲兩支及小食一份，方便情侶在海灘觀星。凡於商場L2層消費滿$500，就可免費借用觀星背包一個，當然你也可直接以$100借用（兩種方式均須繳交$300按金）。



若然想文化一點，不妨和愛侶到始創中心參觀剪紙藝術展覽，一睹殿堂級中國大師李云俠女士及波蘭剪紙藝術家Grace Bazylewski的細膩精緻剪紙珍品，今天（2月14日）在該商場消費滿$250，還可免費換領Isabelle愛的故事（浪漫紫醉版）法式曲奇禮盒一份。



查詢：the pulse/2815 8888 始創中心/2399 6231