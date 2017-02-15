﻿新登旗艦 曲面雙屏美機

近年大廠品牌的新手機，千篇一律全用上金屬機身設計，可說是相當悶人。近日HTC來港發佈的U系列手機，玩3D曲面玻璃，外形無疑充滿新鮮感，當中旗艦U Ultra更配備2吋副熒幕並支援個人化提示，藉AI智能了解用戶習慣，加上針對性改良的USonic 3D音效及UltraPixel鏡頭，享樂及影拍更加稱心，外形內涵都同樣吸引！



副屏幕溫馨提示



U Ultra不但採用三軸對稱設計，加上弧度延伸至四邊的3D曲面玻璃，光線折射在不同角度均有不同效果，造型時尚，且備有寶石藍、雪白、粉紅及亮黑四色可選，作為情侶機一流！新作裝有5.7吋QHD屏幕（解像度2,560×1,440），但看起來卻比實際大，原來主屏幕以外，還加入一個2吋副屏幕（解像度160×1,440）用於通知提示，但非氾濫式轟炸，而會分析閣下使用習慣篩選訊息，更識按日程提醒設置鬧鐘，甚至建議何時充電最合適，實用度高。話明屬品牌年度新旗艦，U Ultra效能豈可失禮？它採用目前最高階的Snapdragon 821四核處理器及4GB RAM，儲存容量達64GB，操作平台則是最新Android 7.0，速度有保證！



自動聲納調音



猶記得去年HTC 10的Hi-Res享樂表現令人留下深刻印象，今回新作音色可謂青出於藍，除了隨機附送的USonic耳筒支援Hi-Res原音認證，還可利用最新聲納技術，自動為用戶測試左、右耳道對聲音的敏感度，以及平衡環境音，訂製個人化Audio Profile，方便程度比HTC 10的手動設定勝一籌。值得一提的是，U Ultra順應潮流換上USB-C耳筒插口，再不見3.5mm圓孔。既然 HTC 10及代工的Google Pixel均有出色影拍表現，U Ultra繼續用上那顆UltraPixel 2鏡頭，擁有1,200萬像素高感光度及F1.8大光圈的拍攝質素，前置鏡頭則提升至1,600萬像素，自拍時可以切換至UltraPixel模式，解像度雖有所下降，但換來更明亮及低訊噪效果，室內或夜攝時即見效果。



HTC U Ultra



制式：FD/TD-LTE、WCDMA、GSM



操作平台：Android 7.0及Sense介面



內置記憶：4GB RAM、64GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,000mAh



體積：162.41×79.79×7.99mm/170g



售價：$5,698



查詢：HTC/3077 5588



文、圖：B1807