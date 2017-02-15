 Advertisement
  • 2017年2月15日 星期三
  • 16º
  • 62%
熱門： 七警案港鐵縱火情人節賞櫻團旅巴獸交

日報新聞 > 副刊

﻿情人回禮首選

2017-02-15 列印
Previous Next

　　男友情人節表現好，當然要好好揀份大禮回敬。近日SIEH就推出兩款情人節主機優惠套裝，由即日至白色情人節3月14日（二），於網上訂購指定PlayStation 4（PS4）主機，即可享免費速遞服務，將新機直送到男友Office，製造驚喜！上述PS4情人節「101分女友」套裝，更多送$100餐飲禮券及多樂貓繞線器。自問大力士，想親自送機給男友，仲有PS4情人節自選套裝，同樣價錢，有齊主機及$100餐飲禮券，但就多送《人中之龍 6 生命詩篇》或《Call of Duty:Infinite Warfare》遊戲一款，快手上網訂機啦！

查詢：www.sony.com.hk/product/ps4/zh/
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd