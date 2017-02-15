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﻿功能全面卡片機

2017-02-15 列印
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　　就快到復活節假期，不少人都打算趁機一家大細外遊，想拍攝旅遊靚景，入手一部功能全面的迷你DC仔亦是一個不錯的選擇。好似Canon新出的IXUS 190，1/2.3吋影像感應器再加2,000萬像素，鏡頭擁有24mm廣角，兼達10倍光學變焦功能，可以說是遠近包抄。更可連接Android手機，即時一家人Share相片，甚至用手機遙控自拍大合照，方便至極。IXUS 190新加入日期印記按鈕，為相片加入日期同時間，第日曬相給長輩留念時，不怕老人家忘記拍攝日子了！

預計推出日期：3月份

查詢：3191 2333
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