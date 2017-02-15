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﻿BeatsX新色上場

2017-02-15 列印
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　　等了又等，擁有Apple W1處理晶片的藍牙無線耳機BeatsX近日終於應市。相比早前推出的兩款Beats Solo 3 Wireless及Powerbeats 3 Wireless，BeatsX最大優勢就是以Lightning充電，對於iPhone用家而言，省卻多帶一條線的煩惱。近日正式開賣之餘，廠方更加推灰色及藍色應市，跟機更有Lightning充電線附送，定價更比起AirPods平多一百元，尚未入手無線耳機的iPhone 7/7 Plus用家，是時候行動！

售價：$1,188

查詢：www.apple.com/hk-zh/
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