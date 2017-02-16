﻿暢遊和歌山 白濱溫泉鄉

到日本遊玩，在吃喝購物之餘，希望親親自然及享受溫泉樂的朋友，不妨買張超值火車證從大阪南下和歌山縣暢遊，當中的白濱町向以自然勝景及優質溫泉見稱，正是度假偷閒的好去處！文、圖：林逸



來到和歌山縣，白濱、勝浦及龍神等溫泉鄉悉數不容錯過，而在千疊敷附近的海舟，是白濱溫泉鄉一家極出色的酒店。幅員偌大的海舟，除設有十間名為濱屋的獨立別墅，更有數十間設有私人露天風呂的波之杪客房及曉之杪客房。



在海舟作客，最不可錯過的體驗便是享受溫泉樂趣。酒店的濱千鳥之湯，便是個朝向太平洋的偌大露天溫泉浴場，這裏最特別的地方，是有個可供男、女一起混浴的浴場，不過店方特別備有分別供男、女客人掩蓋身體的入浴圍巾，確保不會出現玉帛相見的情況。此外，浴場範圍內另設三個可供客人自由使用的免費貸切溫泉，各具特色，是在房間浸浴以外的另一個好選擇。



動物樂園海洋世界



白濱除以温泉及自然勝景見稱，當地那個集野生動物世界、熊貓基地、海洋公園及機動遊樂園於一身的一站式主題樂園Adventure World，更是個超級偷閒夢樂園。老幼咸宜的Adventure World，自1994年以來，已有十三頭小熊貓在園內成功誕生，目前便以年輕的孿生熊貓姊妹櫻濱及桃濱「最吸睛」。園內另一亮點便是海洋世界，除可賞到海豚及鯨魚表演，也有海獅、海瀨等跟大家見面，但說到最受注目的，肯定是帝王企鵝一家及精采的企鵝巡遊表演，教人看得樂而忘返！



海舟



地址︰和歌山縣西牟婁郡白濱町1698-1



由JR白濱站乘免費接駁巴士約二十分鐘



網頁︰www.hotespa.net/hotels/kaisyu







Adventure World



地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町堅田2399番地



由JR白濱站乘巴士約十分鐘



網頁：www.aws-s.com