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﻿《食玩王》溫泉極土　盡享自然

2017-02-16 列印
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　今期《食玩王》會帶大家暢遊日本和歌山縣，享盡白濱、勝浦及龍神等溫泉鄉，登陸勝浦一帶的世界遺產熊野古道，以及到訪至萌貓站長駐守的貴志、昔日捕鯨熱點太地、古雅迷人的醬油之鄉湯淺等，你又豈能錯過呢？記得明日（2月17日）買份《星島日報》，隨報附送新一期《食玩王》！

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