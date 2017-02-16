﻿電型宅女——打造自家機械錶

作為動漫迷一名，經常想將心愛角色戴上身，Memomem的自家訂製瑞士機械錶，就完全符合筆者期望，錶殼、錶盤、機芯到指針可自選顏色，玩動漫配色整隻自家「初號機」機械錶不是夢。另外，錶圈可以輸入角色的名句，錶殼邊仲有得玩刻名，客製程度極之高。外形吸引又夠成熟，質量亦相當不俗，機芯全為「Swiss Made」已經甚有保證，拎上手就更有驚喜，沉甸的鋼水感來自航海級316L不鏽鋼，用來製造錶殼，手感相當不俗，以定價$499美元（約$3,870）而言，絕對抵玩！實際試玩配色，認真花多眼亂，對於毫無設計天份加有選擇困難症的筆者而言，玩足半小時亦毫無進展。



好彩香港有相關零售夥伴，可以在店內一窺手錶真貌，仲有各個組件展示，讓專業錶迷參詳。想入手的話就要有耐性，事關全人手組裝需時，訂購後起碼要四至六個星期才到貨。不過由於定單過多，現時網站已停止即時付款功能，想買錶就要先到DG Lifestyle Store等零售夥伴購買訂錶禮券。



查詢：memomem.com、



2295 4488（DG Lifestyle Store）