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﻿新世代升級Aeron 重塑經典

2017-02-17 列印
■新一代的Aeron Chair保留了座椅的標誌性輪廓。
■可根據用家需要，調節不同的角度和阻力。
■椅子底部線條更顯纖幼。
■扶手位除可上下升降，也能作前後和內外移動。
■調節座椅的方式變得更簡易。
■升級後的Pellicle懸掛系統能根據人體工學調整各區鬆緊度，把重量平均分佈。
■PostureFit SL為背部提供支援，令用家享受舒適的坐姿。
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        經典設計總是歷久常新，就如著名家具品牌Herman Miller的Aeron座椅，自1994年推出以來，已售出近七百萬張，更被《New York Magazine》稱為「The Dot-Com Throne」。最近這張寶座再度升級，物料以至性能方面表現更勝從前，成為一眾上班族的最強後盾。

文：Ki　圖：黃頌偉

        新一代的Aeron Chair驟眼看其造型與過往沒兩樣，但其實在功能和用料細節上都作出了不少改良，其中座椅的輕巧傾仰功能，除了能夠保持背部緊貼椅背，也可靈活掌控座椅的移動，避免用家維持同一坐姿太久，阻礙肌肉的自然收縮和放鬆。其PostureFit SL功能細心照顧用家的各種坐姿，即使在不仰坐時，仍能保持脊椎弧度和肌肉平衡，為背部提供支持，同時保持盆骨稍微向前傾的自然狀態。至於全新的8Z Pellicle懸掛系統，由九種不同深淺顏色的緯紗編織而成，依照人體工學設計，透過座椅和椅背合共八個受力點，提供堅穩承托，把重量平均分佈，適度保護坐骨。

調節方便易用

作為一張以人為本的舒適座椅，Aeron Chair的設計讓用家可按個人需要調節不同的角度和阻力。過往若要達至最佳狀態，大概要用上五十次調控方能完成，然而新版Aeron Chair調節座椅的方式就大大改善，新按鈕不用再扭來轉去，便能快捷調節出最適合的個人設定。除此之外，扶手位不但擁有過往上下升降的功能，還能根據用家偏好前後和內外移動。

　　座椅亦秉承過往的傳統按人體測量分為A、B、C三種大小，以切合不同體形的朋友。

售價$9,830起　查詢：2169 9260

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