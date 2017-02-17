﻿新世代升級Aeron 重塑經典

經典設計總是歷久常新，就如著名家具品牌Herman Miller的Aeron座椅，自1994年推出以來，已售出近七百萬張，更被《New York Magazine》稱為「The Dot-Com Throne」。最近這張寶座再度升級，物料以至性能方面表現更勝從前，成為一眾上班族的最強後盾。



文：Ki 圖：黃頌偉



新一代的Aeron Chair驟眼看其造型與過往沒兩樣，但其實在功能和用料細節上都作出了不少改良，其中座椅的輕巧傾仰功能，除了能夠保持背部緊貼椅背，也可靈活掌控座椅的移動，避免用家維持同一坐姿太久，阻礙肌肉的自然收縮和放鬆。其PostureFit SL功能細心照顧用家的各種坐姿，即使在不仰坐時，仍能保持脊椎弧度和肌肉平衡，為背部提供支持，同時保持盆骨稍微向前傾的自然狀態。至於全新的8Z Pellicle懸掛系統，由九種不同深淺顏色的緯紗編織而成，依照人體工學設計，透過座椅和椅背合共八個受力點，提供堅穩承托，把重量平均分佈，適度保護坐骨。



調節方便易用



作為一張以人為本的舒適座椅，Aeron Chair的設計讓用家可按個人需要調節不同的角度和阻力。過往若要達至最佳狀態，大概要用上五十次調控方能完成，然而新版Aeron Chair調節座椅的方式就大大改善，新按鈕不用再扭來轉去，便能快捷調節出最適合的個人設定。除此之外，扶手位不但擁有過往上下升降的功能，還能根據用家偏好前後和內外移動。



座椅亦秉承過往的傳統按人體測量分為A、B、C三種大小，以切合不同體形的朋友。



售價$9,830起 查詢：2169 9260



