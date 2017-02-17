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﻿全天候迷你音箱

2017-02-17 列印
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　　近年興起一陣郊遊熱，想在戶外享受音樂，一個藍芽音箱當然不能少。音響品牌Monster早前就推出了全新型號Blaster喇叭，除了Size縮小至僅6.9吋長，更配備Monster純音還原技術Pure Monster Sound及立體聲雙全頻單元支援NFC及藍芽配對，又擁有長達十六小時的續航力。新品其中一大賣點是其另一端為高亮度日光燈，可提供長達七小時的持續照明，並有IPX 5級防水功能，可謂全天候戶外之選。文：Travis

售價：$799　查詢：2998 3974
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